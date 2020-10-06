Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu haftaki açıklamaları bekleniyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yeni haftayla beraber gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen ve Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yeni tedbirlerin masaya yatırıldığı kritik toplantının tarihine gözler çevrildi. Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, illere göre vaka durumu kademeli devam eden eğitim öğretim dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Peki bu hafta Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte, toplantı tarihi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı son dakika açıklamalar, koronavirüs gündeminde takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 1 Ekim Perşembe günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, aşı konusunda denemelerin çok ötesine geçildiğini, Türkiye'nin tedarik girişimlerine başladığını belirtti. Gözler yeni kararlara çevrilirken, koronavirüs salgınında önemli konuların istişare edildiği Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz açıklanmadı.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 1 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de toplanmıştı. Yaklaşık 2.5 saat süren Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunmuştu.
Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca ölüm sayılarıyla ilgili olarak yapılan spekülasyonlarla ilgili "Skor arayışında olanlar sayıyı gerçekten yüksek göstermeye çalışanlar neye dayanak arıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Koca konuşmasında ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son durumla ilgili olarak "Ankara'da vaka sayısı %24.8 oranında düştü. 3 hafta öncesine göre düşüş ise %60'larda. İzmir'de vaka sayısı %26 oranında düştü. İstanbul'da vaka sayısı %2.8 oranında düştü" dedi.
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Aşı konusunda denemelerin çok ötesine geçildiğini, Türkiye'nin tedarik girişimlerine başladığını vurgulayan Koca, "Yaş ve kronik hastalık önceliğini gözeten bir programımız olacak. Bağlantılı olduğumuz ülkeler aşıdan sonuç aldıklarını rapor etmektedir. Bu sürece paralel olarak yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Halen 13 çalışma var. Bunlardan faz 1 deneylerine başlamak üzere olanlar var. Hayvan deneyleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.