Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu haftaki açıklamaları bekleniyor

Aşı konusunda denemelerin çok ötesine geçildiğini, Türkiye'nin tedarik girişimlerine başladığını vurgulayan Koca, "Yaş ve kronik hastalık önceliğini gözeten bir programımız olacak. Bağlantılı olduğumuz ülkeler aşıdan sonuç aldıklarını rapor etmektedir. Bu sürece paralel olarak yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Halen 13 çalışma var. Bunlardan faz 1 deneylerine başlamak üzere olanlar var. Hayvan deneyleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.