Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler açılacak mı? Tarihler belli oldu!
Kişisel bakım için önem arz eden berberler ve kuaförler için merakla beklenen açılış tarihi belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusu, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Uzun bir süredir internet üzerinden kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arayan ve konuyla ilgili gelişmeleri takip eden vatandaşlar için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Peki, son gelişmelere göre kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" dedi.
Erkeklerde saç ve sakal traşı, kadınlarda ise saç kesimi ve bakımı gibi işlemlerin yapıldığı berberler ve kuaförler, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Günlük olarak berberler ne zaman açılacak sorusu ile konuya yanıt arayan vatandaşlar, yetkili mercilerden konuyla ilgili herhangi bir yorum gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte, o konuda son gelişmeler
BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" dedi.
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