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Berat Kandili ne zaman ihya edilecek? İşte 2022 Berat Kandili tarihi

#Kandil#Berat Kandili

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit, ibadet ve dualarla idrak edilecek. İslam alemi tarafından büyük önem verilen Berat Kandili'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, araştırmalarına hız verdi. Peki, 2022 Berat Kandili ne zaman?

1/3Berat Kandili ne zaman ihya edilecek İşte 2022 Berat Kandili tarihi

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, kısa zaman sonra idrak edilecek. Şimdi ise üç aylar içinde idrak edilecek üçüncü kandil olan Berat Kandili'nin tarihi merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

2/3BERAT KANDİLİ NE ZAMAN

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor.

3/3BERAT NE DEMEK

BERAT NE DEMEK?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.

 

 

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