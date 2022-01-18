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Bekçi alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± ne zaman, nasÄ±l yapÄ±lacak? 2022 bekçi alÄ±mÄ± baÅŸvuru tarihleri için gözler EGM'de

#Bekçilik#Polis Akademisi#Emniyet Genel MüdürlüÄŸü

BekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ±n ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± ocak ayÄ± ile beraber gÃ¼ndemde geldi. 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n gelmesiyle bekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvuru tarihleri iÃ§in beklentiler ocak ayÄ±na yÃ¶neldi. Daha Ã¶nce 10 bin bekÃ§i alÄ±mÄ± yapÄ±labileceÄŸi sinyali verilirken Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n personel alÄ±mÄ± ilan sayfasÄ±na kilitlenen adaylar bekÃ§ilik baÅŸvuru kÄ±lavuzunu beklemeye baÅŸladÄ±. BekÃ§ilik baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± ve tarihleri ve bekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvuru kÄ±lavuzunda ilan edilecek ve Ã¶n baÅŸvuru sÃ¼resi Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinden alÄ±nacak. Peki, bekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± ne zaman ve nasÄ±l yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte, 2022 bekÃ§ilik baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± ve tarihleri hakkÄ±nda detaylar.

1/5BekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± ne zaman, nasÄ±l yapÄ±lacak 2022 bekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvuru tarihleri iÃ§in gÃ¶zler EGMde

Ã‡arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§iliÄŸi 2022 baÅŸvurularÄ± iÃ§in gÃ¶zler Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lacak aÃ§Ä±klamaya kilitlenmiÅŸ durumda. HalkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamada, kolluk kuvvetlerine yardÄ±mcÄ± olmalarÄ± amacÄ±yla istihdamÄ± yapÄ±lan Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§iliÄŸi Ã¶n baÅŸvurularÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±nlanacak duyuru ile alÄ±nacak. Ancak henÃ¼z bekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± hakkÄ±nda bir aÃ§Ä±klama gelmedi. SÃ¼recin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸvurularÄ±na yÃ¶n verecek olanlar, sÃ¶zlÃ¼, yazÄ±lÄ± ve parkur sÄ±navlarÄ±na katÄ±labilecekler.

2/5BAÅžVURULAR NE ZAMAN YAPILABÄ°LECEK

BAÅžVURULAR NE ZAMAN YAPILABÄ°LECEK?

BekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± hakkÄ±nda herhangi bir tarih bilgisi paylaÅŸÄ±lmadÄ±. 2022 yÄ±lÄ± itibariyle alÄ±m yapÄ±lmayacaÄŸÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalar, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilan edilecek.

3/5BEKÃ‡Ä° ALIMI BAÅžVURUSU HANGÄ° Ä°LLERDE YAPILABÄ°LECEK

BEKÃ‡Ä° ALIMI BAÅžVURUSU HANGÄ° Ä°LLERDE YAPILABÄ°LECEK?

BekÃ§i alÄ±mÄ±nÄ±n hangi illerde baÅŸvuruya aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±na dair detaylar, Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanacak. AlÄ±m yapÄ±lacak illerin ilanÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± bekleniyor.Â

4/5ARANAN ÅžARTLAR NELER OLACAK

ARANAN ÅžARTLAR NELER OLACAK?

BekÃ§i alÄ±mÄ± 2022 iÃ§in ÅŸartlar ve koÅŸullar hakkÄ±nda henÃ¼z bir duyuru yapÄ±lmadÄ±. Ancak geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l bekÃ§i alÄ±mÄ± sÃ¼recinde adaylarda aÅŸaÄŸÄ±da yer alan 17 maddelik temel ÅŸartlar aranmÄ±ÅŸtÄ±;

1-TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dÃ¢hil) ile 27 (dÃ¢hil) arasÄ±nda olmak.
(Beden kitle endeksinizi aÅŸaÄŸÄ±daki tablodan Ã¶lÃ§ebilirsiniz.),
5-Askerlik Ã¶devini tamamlamÄ±ÅŸ olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikÃ¢p, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, inancÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmak, dolanlÄ± iflas veya yÃ¼z kÄ±zartÄ±cÄ± fiilden dolayÄ± hapis cezasÄ± yatmamÄ±ÅŸ olmak,

5/5BekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± ne zaman, nasÄ±l yapÄ±lacak 2022 bekÃ§i alÄ±mÄ± baÅŸvuru tarihleri iÃ§in gÃ¶zler EGMde

7-TÃ¼rk toplum anlayÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re kÃ¶tÃ¼ ÅŸÃ¶hretli tanÄ±nmamak,
8-Kamu haklarÄ±ndan mahrumiyet cezasÄ± almamÄ±ÅŸ olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taÅŸÄ±ma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet TeÅŸkilatÄ± SaÄŸlÄ±k ÅžartlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak,
12-Â AdayÄ±n kendisinin ve evli ise eÅŸinin; genelev, birleÅŸme yeri, randevuevi, tek baÅŸÄ±na fuhuÅŸ yapÄ±lan konut ve benzeri yerlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ veya aracÄ±lÄ±k ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamÄ±ÅŸ olmak, genel ahlak ve edebe aykÄ±rÄ± mahiyette her tÃ¼rlÃ¼ yazÄ±lÄ±, sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ eserleri,kaydedildiÄŸi materyale bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Ã¼retmek ve satmaktan veya kumar, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde nedeniyle, hakkÄ±nda herhangi bir adli veya idari soruÅŸturma veya kovuÅŸturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayÄ± idari yaptÄ±rÄ±m uygulanmamak veya bu iÅŸler nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymemiÅŸ olmak,
13- Alkol ya da uyuÅŸturucu tedavisi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ya da gÃ¶rÃ¼yor olmamak,

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#Bekçilik#Polis Akademisi#Emniyet Genel MüdürlüÄŸü