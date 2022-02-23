Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? 2022 Bekçi alımı başvuruları için gözler Polis Akademisi (PA) duyurusunda!

Bekçi alımı başvuru ekranı üzerinden başlayacak olan bekçilik başvuruları için geri sayım devam ediyor. Daha önce yapılan açıklamaya göre 10 bin bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak kılavuz ile bekçilik başvuruları başlayacak. Ancak bekçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Bekçi alımı 2022 için şartlar ve koşullar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),
5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,