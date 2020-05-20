Bayram ne zaman? Ramazan Bayramı 1.günü hangi gün? Arefe ayın kaçında?
Her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla karşılanan Ramazan'ın son günlerini yaşayan vatandaşlar, bayram için geri sayımını sürdürüyor. 11 ayın sultanı, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 3 gün sürecek bayramla uğurlanacak. 2020 Ramazan Bayramı ile birlikte 30 gün süren Ramazan ayı sona ermiş olacak. Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle 81 ilde bayram evlerde kutlanacak. Peki, Bayram ne zaman? Ramazan Bayramı 1.günü hangi gün? Arefe ayın kaçında?
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Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan Bayramı için bekleyiş devam ediyor. İslamda büyük yeri olan ve yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı bu yıl mayıs ayı içerisinde kutlanacak. Yeni yılın ilk bayramı olacak olan 2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü hafta sonuna denk gelecek. Peki, bayram ne zaman? Ramazan Bayramı 1.günü hangi gün? Arefe ayın kaçında?
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde bu yıl Corona virüsü gölgesinde geçecek olan Ramazan Bayramı'nın tarihi yer alıyor. Takvime göre 24 Nisan'da ilk orucunu tutan Müslümanlar, 24 Mayıs 2020 Pazar günü bayram sabahına uyanacak. 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günü de devam edecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Arefe Günü olarak idrak edilecek.
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Arefe Gününün anlam ve önemi
Arefe herhangi bir dinî bayramdan önceki gün olarak tanımlanır. Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.