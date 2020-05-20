Bayram ne zaman? Ramazan Bayramı 1.günü hangi gün? Arefe ayın kaçında?

Arefe Gününün anlam ve önemi Arefe herhangi bir dinî bayramdan önceki gün olarak tanımlanır. Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.