Başkasının Whatsapp mesajlarını okumak mümkün mü? wpmesaj.ml nedir? WhatsApp kullananlar bu uygulamaya dikkat!
wpmesaj.ml isimli sayfadan gelen bildirimler kafalarda soru işaretlerine neden oldu. wpmesaj.ml isimli internet sayfasına giriş sağlayan kullanıcılar, "İstediğiniz Kişinin Whatsapp Mesajlarını Görün! Tek Yapmanız Gereken numaranın ilk ve son 2 hanesini yazmak!" ibareleri yer alıyor. Peki, başkasının Whatsapp mesajlarını okumak mümkün mü?
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Dünyanın en popüler ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dolandırıcıların yeni adresi oldu. Whatsapp başkasının mesajını okuma yöntemi arıyorsanız boşuna zamanınızı harcamayın; zira bu tür işleri hallettiğini iddia eden uygulamaların hemen hepsi kullanıcılara virüs bulaştırmaktan öte bir işe yaramıyor.
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Zaten illegal olan bir hareket olduğundan dolayı da bilgisayarınıza virüs bulaştığında da çaresiz kalırsınız. Bu nedenle Whatsapp başkasının mesajını okuma yöntemlerinden uzak durun.
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Whatsapp'ın yapılan yazışmalar için özel bir koruma sistemi uyguladığını biliyoruz. Kullanıcıların Whatsapp mesajlarının okunabilmesi için kişisel bir hata gerekiyor. Örneğin Whatsapp'ı masaüstünden açanlar sıkça bu hatayı yapıyor. Bilgisayarda açık kalan Whatsapp'ı kapatmayı unutan kullanıcılar bir başkasının mesajlarını okuyabilmelerine maalesef olanak veriyor.
Onun dışında telefonu tamire verirken de bu hata sıkça yapılıyor ve telefonda gerekli temizlik yapılmadan hiç bilmediğiniz birine telefonunuzu ve dolayısıyla çok özel bilgilerinizi veriyorsunuz. Bu nedenle Whatsapp'ta başkalarının mesajlarını okumak daha çok kişisel hata kaynaklıdır diyebiliriz.
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Rekabet Kurumu: WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesi Türkiye'de yürürlüğe girmeyecek
Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesinin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.
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Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak 2021'de Kurum tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı anımsatıldı.
Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."