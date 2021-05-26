Başkasının Whatsapp mesajlarını okumak mümkün mü? wpmesaj.ml nedir? WhatsApp kullananlar bu uygulamaya dikkat!

Whatsapp'ın yapılan yazışmalar için özel bir koruma sistemi uyguladığını biliyoruz. Kullanıcıların Whatsapp mesajlarının okunabilmesi için kişisel bir hata gerekiyor. Örneğin Whatsapp'ı masaüstünden açanlar sıkça bu hatayı yapıyor. Bilgisayarda açık kalan Whatsapp'ı kapatmayı unutan kullanıcılar bir başkasının mesajlarını okuyabilmelerine maalesef olanak veriyor.



Onun dışında telefonu tamire verirken de bu hata sıkça yapılıyor ve telefonda gerekli temizlik yapılmadan hiç bilmediğiniz birine telefonunuzu ve dolayısıyla çok özel bilgilerinizi veriyorsunuz. Bu nedenle Whatsapp'ta başkalarının mesajlarını okumak daha çok kişisel hata kaynaklıdır diyebiliriz.