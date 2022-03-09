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Bankalar açık mı? Yarın İstanbul'da bankalar tatil mi, çalışıyor mu? 10-11 Mart bankaların çalışma saatleri

#Banka#Kar Tatili#Banka Çalışma Saatleri

Bankalar çalışıyor mu, sorusu İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar alarmının verilmesinin ardından gündeme geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bölgede 4-5 gün boyunca çetin kış koşulları etkili olacak. Kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen İstanbul Valiliği bir dizi önlem aldı. Yapılan açıklamaya göre güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Açıklama sonrası gözler bankalara çevrildi. Peki, yarın bankalar çalışıyor mu, tatil mi? İşte, 10-11 Mart bankaların çalışma saatleri ile ilgili detaylar.

1/4Bankalar açık mı Yarın İstanbulda bankalar tatil mi, çalışıyor mu 10-11 Mart bankaların çalışma saatleri

Bankaların çalışma saatleri, perşembe günü İstanbul'da beklenen kar yağışı ile kamu çalışanlarına verilen kar izni ile vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirecek olanlar, 10 Mart bankalar tatil mi? sorusunun yanıtına göre hareket edecekler. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada memur, işçi ve diğer personelin perşembe günü izinli olacağı bildirildi. Özel banka çalışanları memur olmadığı için ise yarın bankalar açık olacak.

2/4YARIN BANKALAR AÇIK MI

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile bankalar perşembe ve cuma günleri normal mesai saatlerinde çalışacaklar.

3/4BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.

4/4HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara'da çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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#Banka#Kar Tatili#Banka Çalışma Saatleri