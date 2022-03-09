Bankalar açık mı? Yarın İstanbul'da bankalar tatil mi, çalışıyor mu? 10-11 Mart bankaların çalışma saatleri

Bankaların çalışma saatleri, perşembe günü İstanbul'da beklenen kar yağışı ile kamu çalışanlarına verilen kar izni ile vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirecek olanlar, 10 Mart bankalar tatil mi? sorusunun yanıtına göre hareket edecekler. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada memur, işçi ve diğer personelin perşembe günü izinli olacağı bildirildi. Özel banka çalışanları memur olmadığı için ise yarın bankalar açık olacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile bankalar perşembe ve cuma günleri normal mesai saatlerinde çalışacaklar.
Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.
Marmara'da çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.