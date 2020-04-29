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Teknoloji
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 04:45,

Bahar kampanyası başladı: Elektronik ürünler indirime girdi

Amazon.com.tr üzerinde elektronik ürünlerin fiyatları düştü. Başlayan bahar kampanyasıyla birlikte işte indirime giren popüler teknolojik oyuncaklar...

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1Seagate Backup Plus Ultra Touch

Seagate Backup Plus Ultra Touch

Fotoğraflarınız, filmleriniz ve diğer özel dosyalarınızı saklamak için büyük kapasiteye sahip uygun fiyatlı bir harici disk arıyorsanız Seagate Backup Plus Ultra Touch'a şans verebilirsiniz. 1 TB kapasiteye sahip olan ürün, veri transferini de oldukça hızlı gerçekleştiriyor.

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2Philips Ambilight 50PUS7304/62 Televizyon

Philips Ambilight 50PUS7304/62 Televizyon

Google Assistant sayesinde sesinizle kumanda edebildiğiniz Philips Ambilight 50PUS7304/62 Televizyon, Dolby Vision, HDR 10+ ve HDR desteği ile geliyor. Android TV işletim sistemiyle gelen ürün, 50 inç ekran büyüklüğüne sahip.

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3Philips On-ear Hi-Res Wireless Kulaklık

Philips On-ear Hi-Res Wireless Kulaklık

30 saat oynatma süresiyle şarj ihtiyacını uzun bir süre ortadan kaldıran Philips On-ear Hi-Res Wireless Kulaklık, 5 dakika șarj ile 2 saat oynatma süresi sunuyor. Net ses sunan ve yankı önleyici dahili mikrofona sahip olan ürün, müziği ve aramaları kolayca kontrol edebilmenizi sağlıyor.

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4Philips PRO6305BK/00 Hires kablolu mikrofonlu kulaklık

Philips PRO6305BK/00 Hires kablolu mikrofonlu kulaklık

Kulakiçi kulaklık arıyorsanız uygun fiyatlı olan Philips PRO6305BK/00'a şans verebilirsiniz. Dahili mikrofonla birlikte gelen ürün, oldukça kaliteli bir ses deneyimi sunuyor.

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5Philips SHK2000 Kafabantlı Çocuk Kulaklığı

Philips SHK2000 Kafabantlı Çocuk Kulaklığı

85 dB maksimum ses sınırına ulaşabilen Philips SHK2000, daha çok çocuklara göre tasarlanan bir kulaklık. Renkleriyle de dikkatleri üzerine çeken ürün, hafif tasarıma sahip ve saatlerce rahatsız etmeden kullanılabilir.

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6Bose SoundLink Color II Bluetooth Hoparlör

Bose SoundLink Color II Bluetooth Hoparlör

Sesli yönlendirmeler ile kolayca Bluetooth bağlantısının kurulabilmesini sağlayan Bose SoundLink Color II Bluetooth Hoparlör, Bose Connect uygulamasıyla rahatça kullanılabilirken, yazılım güncelleme ipuçları ve hoparlör arası geçiş için de pratik bir yol sunuyor.

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7Canon EOS 4000D 18-55mm Is Fotoğraf Makinesi

Canon EOS 4000D 18-55mm Is Fotoğraf Makinesi

Wi-Fi bağlantı teknolojisini destekleyen ve Canon Camera Connect uygulaması ile çalışan Canon EOS 4000D, uzaktan çekim yapabilmenize olanak verirken diğer yandan 18-55mm lens ile geliyor. Profesyonel bir fotoğraf makinesi arıyorsanız bu sektörün önde gelen isimlerinden Canon'un bu makinesine şans verebilirsiniz.

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8Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

6.53 inç ekran boyutuna sahip olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip. Arka yüzünde 64+8+2+2 MP olmak üzere 4 kamera bulunan cihaz, hayli iyi fotoğraflar çekerken, fiyatıyla da dikkat çekiyor.

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9DJI Osmo Pocket Gimbal Kamera

DJI Osmo Pocket Gimbal Kamera

4K Ultra HD çekim yapabilen ve oldukça hafif bir yapıya sahip olan DJI Osmo Pocket Gimbal Kamera, 256 GB hafıza kartı desteğiyle geliyor. 3x3 Panaroma özelliğini de kullanan ürün, 3840 × 2160 çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.

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10WD 3TB White My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk

WD 3TB White My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk

İçinde bulunan WD Backup yazılımı ile otomatik yedekleme yapabilen WD 3TB White My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk, donanım şifrelemeye sahip parola koruması da içeriyor. 3 TB kapasiteye sahip olan ürün, devasa dosyalarınızı yedeklemeniz için ideal bir ürün.

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11Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite

Düşük ışıkta dahi titreme yapmadan video çekebilmenize olanak veren Samsung Galaxy S10 Lite, Süper Hızlı Şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarjla gün boyu dayanabiliyor. 128 GB dahili hafızayla gelen ve 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 2160p@30/60fps video çekebiliyor.

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