Bahar kampanyası başladı: Elektronik ürünler indirime girdi
Amazon.com.tr üzerinde elektronik ürünlerin fiyatları düştü. Başlayan bahar kampanyasıyla birlikte işte indirime giren popüler teknolojik oyuncaklar...
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Seagate Backup Plus Ultra Touch
Fotoğraflarınız, filmleriniz ve diğer özel dosyalarınızı saklamak için büyük kapasiteye sahip uygun fiyatlı bir harici disk arıyorsanız Seagate Backup Plus Ultra Touch'a şans verebilirsiniz. 1 TB kapasiteye sahip olan ürün, veri transferini de oldukça hızlı gerçekleştiriyor.
Google Assistant sayesinde sesinizle kumanda edebildiğiniz Philips Ambilight 50PUS7304/62 Televizyon, Dolby Vision, HDR 10+ ve HDR desteği ile geliyor. Android TV işletim sistemiyle gelen ürün, 50 inç ekran büyüklüğüne sahip.
30 saat oynatma süresiyle şarj ihtiyacını uzun bir süre ortadan kaldıran Philips On-ear Hi-Res Wireless Kulaklık, 5 dakika șarj ile 2 saat oynatma süresi sunuyor. Net ses sunan ve yankı önleyici dahili mikrofona sahip olan ürün, müziği ve aramaları kolayca kontrol edebilmenizi sağlıyor.
85 dB maksimum ses sınırına ulaşabilen Philips SHK2000, daha çok çocuklara göre tasarlanan bir kulaklık. Renkleriyle de dikkatleri üzerine çeken ürün, hafif tasarıma sahip ve saatlerce rahatsız etmeden kullanılabilir.
Sesli yönlendirmeler ile kolayca Bluetooth bağlantısının kurulabilmesini sağlayan Bose SoundLink Color II Bluetooth Hoparlör, Bose Connect uygulamasıyla rahatça kullanılabilirken, yazılım güncelleme ipuçları ve hoparlör arası geçiş için de pratik bir yol sunuyor.
Wi-Fi bağlantı teknolojisini destekleyen ve Canon Camera Connect uygulaması ile çalışan Canon EOS 4000D, uzaktan çekim yapabilmenize olanak verirken diğer yandan 18-55mm lens ile geliyor. Profesyonel bir fotoğraf makinesi arıyorsanız bu sektörün önde gelen isimlerinden Canon'un bu makinesine şans verebilirsiniz.
6.53 inç ekran boyutuna sahip olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip. Arka yüzünde 64+8+2+2 MP olmak üzere 4 kamera bulunan cihaz, hayli iyi fotoğraflar çekerken, fiyatıyla da dikkat çekiyor.
4K Ultra HD çekim yapabilen ve oldukça hafif bir yapıya sahip olan DJI Osmo Pocket Gimbal Kamera, 256 GB hafıza kartı desteğiyle geliyor. 3x3 Panaroma özelliğini de kullanan ürün, 3840 × 2160 çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.
WD 3TB White My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk
İçinde bulunan WD Backup yazılımı ile otomatik yedekleme yapabilen WD 3TB White My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk, donanım şifrelemeye sahip parola koruması da içeriyor. 3 TB kapasiteye sahip olan ürün, devasa dosyalarınızı yedeklemeniz için ideal bir ürün.
Düşük ışıkta dahi titreme yapmadan video çekebilmenize olanak veren Samsung Galaxy S10 Lite, Süper Hızlı Şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarjla gün boyu dayanabiliyor. 128 GB dahili hafızayla gelen ve 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 2160p@30/60fps video çekebiliyor.