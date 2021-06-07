Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte.. 2021 Babalar Günü bu hafta mı?

İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü‘nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.



Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Dünyaca ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak İstanbul semalarında son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.Her şeyin en güzeline layık babanıza bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz.



Örneğin; “Yılın En İyi Babası” oscarı, “Şampiyon Babam” kupası, “Mükemmel Babaya” itafen bir plaket gibi.