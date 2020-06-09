Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2020 Babalar Günü için geri sayım!
Babalar Günü için geri sayım başladı. Her yıl önemli gün ve haftalar büyük bir coşku ile karşılanıyor. Anneler Günü’nün kutlanmasının ardından sıra Babalar Günü’ne geldi. Dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. İşte detaylar…
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Babalar Günü ne zaman, hangi gün soruları bu önemli güne az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı. Dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar Günü 21 Haziran’a denk geliyor. Pazar günü vatandaşlar babaları ile bu önemli günü kutlayacaklar. İşte Babalar Günü’nün tarihçesi…
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BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?
Babalar Günü 2020 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
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Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.