'2020 Babalar Günü ne zaman kutlanacak?' sorusu binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konulardan biri haline geldi. Her yıl haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan Babalar Günü bu yıl da binlerce vatandaş tarafından coşkuyla hatırlanacak. Bu anlamlı günü unutmak isteyen vatandaşlar da tarih araştırması yapıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü bu pazar mı?
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Babalar Günü her yıl haziran ayında kutlanıyor. Bu özel gün için günler öncesinden hazırlıklara başlayan vatandaşlar bir yandan hediye araştırması yaparken bir yandan da babalarına olan sevgilerini ifade etmek için 2020 Babalar Günü tarihini sorguluyor. İşte, 'Babalar Günü ne zaman?' sorusunun yanıtı...
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BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.
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BABALAR GÜNÜ BU PAZAR MI?
Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl yani 2020'de 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.
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BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.