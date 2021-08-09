AYT ve TYT baraj puanı düştü mü?... YKS barajı düşürüldü mü? Üniversite şansı arttı... İşte son gelişmeler...

ÖĞRENCİLER MEMNUN Salim Ünsal (Eğitim Uzmanı): Zor bir sınavdı. Bu zorluğun sıralamalara yansıyacağını bekliyorduk. Ancak beklediğimizin çok daha ötesinde bir tablo ile karşılaştık. Barajı geçen öğrenci açısından pozitif olduğunu söyleyebiliriz.



Normal TYT puan türünde geçen sene 1 milyon 745 bin aday tercih barajını geçmişken bu yıl 1 milyon 760 bin aday geçti. Ancak sınava giren öğrenci sayısının bu yıl 167 bin daha fazla olduğu göz ardı edilmemeli. Bu durumda TYT’de barajı geçen aday sayısında 118 bin azalma oldu diyebiliriz.