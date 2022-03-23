Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması

Gökçe KARAKÖSE, Osman BAKIR, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)
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İstanbul'da Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı, Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden oldu. Anıtı hazırlayan heykeltıraş Ziyatin Nuriev, "Ne yapılırsa yapılsın beğenen de var, tepki gösteren de var. Bunu biliyorum ve kabulleniyorum. Atatürk'ün toplumun yapısı ile ilgili hayallerine değinmek istedim" dedi. Heykel hakkında görüşünü aktaran Orkun Gümüş, "Bence anıt pek de güzel olmamış. Atatürk'e benzemiyor. Kötü buldum, daha güzel yapılabilirdi diye düşünüyorum. En azından Atatürk'e benzetilebilirdi. Emeğe de saygı duymak lazım ama beğenmedim" dedi.