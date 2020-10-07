Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB celpler için tarih verdi!

İlk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin celp tarihi araştırmaları, ekim ayının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Konuya dair resmi bilgileri almak isteyen asker adayları, MSB'nin en son duyuru ve açıklamalarını sorguluyor. İşte, askerlik celp ve sevk tarihleri hakkında bilgi...