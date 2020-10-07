Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB celpler için tarih verdi!
Vatani görevini yapmak isteyen gençler şimdi 'askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Ekim, Kasım ve Aralık celbi ile silah altına alınacak gençlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Konuya ilişkin bekleyiş devam ederken tarih bilgisi Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?
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İlk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin celp tarihi araştırmaları, ekim ayının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Konuya dair resmi bilgileri almak isteyen asker adayları, MSB'nin en son duyuru ve açıklamalarını sorguluyor. İşte, askerlik celp ve sevk tarihleri hakkında bilgi...
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KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
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EKİM - KASIM - ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.