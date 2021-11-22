Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret 2022 zammı Kabine gündeminde
Asgari ücret ve AGİ gündemde yer almaya devam ediyor. Asgari ücrete ve AGİ’ye her sene, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından zam yapılıyor. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’nın ana gündem maddelerinden biri de asgari ücret olacak. Peki, 2022 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte gündemdeki olasılıklar
Asgari ücretin ne kadar olacağı, 2022 yılına az bir zaman kala gündemde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları aralık ayına başlayacak. Aralık ayı sonuna kadar yapılacak dört toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı belirlenecek. Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Bu artış ile beraber AGİ’de artacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda, terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra en önemli gündem maddesi asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalar olacak.Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre Merkez Bankası’nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18.4, 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 11.8. Buna göre de asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi için yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde.
Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır.
Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır.
VERGİDE İSTİSNA OLUR MU?
Masadaki seçeneklerden biri de asgari ücretin işvene maliyetini artırmamak için ücretten alınan gelir vergisinde istisnaya gidilmesi, tamamen gidilmese de belli oranda gelir vergisinin azaltılması yönünde.
Çok detaya girmeden özetleyeyim; asgari ücretten vergi alınmaması, asgari ücretlerinin maaşında 220 lira civarında bir artış yaratacaktır. Peki, bundan dolayı devletin vergi kaybı olacak mıdır? Olacaktır ama tahmini kayıp asgari geçim indimi sonrası 6 milyar lira civarındadır. Yani, asgari ücretliden alınan verginin, toplam vergi gelirleri içindeki payı çok da yüksek değil.
Çok detaya girmeden özetleyeyim; asgari ücretten vergi alınmaması, asgari ücretlerinin maaşında 220 lira civarında bir artış yaratacaktır. Peki, bundan dolayı devletin vergi kaybı olacak mıdır? Olacaktır ama tahmini kayıp asgari geçim indimi sonrası 6 milyar lira civarındadır. Yani, asgari ücretliden alınan verginin, toplam vergi gelirleri içindeki payı çok da yüksek değil.
NELERİ ETKİLECEK?
Tabi, asgari ücretteki artışın göz ardı edilmemesi gereken dolaylı iki etkisi olacaktır. Bunlardan birinci, asgari ücrete yapılacak zam, kurumların içinde ücret dengelerini de değiştirecektir. Bu zam ister yüzde 20, ister yüzde 30 olsun, asgari ücretli dışındaki çalışanlar da haklı beklenti yaratacaktır. İkincisi ise asgari ücret sadece çalışanların maaşını etkileyen bir konu değil. Sosyal güvenlik çatısı altındaki her alan asgari ücrete endeksli. Ne mi demek istiyorum? Asgari ücrete yapılacak zam; askerlik ve doğum borçlanmasından yaşlılık aylığına, genel sağlık sigortası priminden asgari geçim indirimine, işsizlik maaşından isteğe bağlı sigortalılığa ödenecek primlere kadar her alanda artış anlamına gelecektir.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak.
İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.
İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.
AGİ DE DE ARTIŞ OLACAK
Asgari ücretteki artış ile beraber her sene asgari geçim indiriminde de artış gerçekleşiyor. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. AGİ ise, bekar biri için 268,31TL, evli eşi çalışmayan için 321,98 TL olarak belirlendi.