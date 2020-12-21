Aradan yıllar geçti, bu görüntünün esrarı çözülemiyor
İnsanlığın Ay'a ayak basıp basmadığı 50 yılı aşkın bir süredir tartışılıyor. Apollo 11 misyonu uzun yıllar boyunca komplo teorilerinin odak noktasıydı. Peki, gerçekten Ay'a ayak basıldı mı? Konuyla ilgili yapılan açıklamalar oldukça dikkat çekici...
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Tarihte ilk kez, Apollo 11 misyonu ile Ay'a ayak basıldı. O günden beri, Ay'a inişin gerçek olup olmadığı, paylaşılan görüntülerin Hollywood yapımı sahte görüntüler olduğu ve halkın kandırıldığı iddia edildi.
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Paul Sakakeeny, 60'lı yıllarda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan eski bir bilgisayar bilimci. Apoll 11 misyonu sırasında işletim sistemlerini denetlemek için NASA'da uzman olarak görev aldı.
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İddialar sorulduğunda Sakakeeny, "Ay'a inişin kesinlikle doğru olduğunu ifade etti.
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Sakakeeny, daha sonra da işin neden sahte olmadığını açıkladı. Simülasyonları öncelikle Ay'a iniş için kullandıklarını belirten Sakakeeny, bu simülasyonlarda bir hata meydana geldiğini belirtti.
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Eğer Ay'a iniş sahte olsaydı, simülasyon sonuçlarına göre böyle bir şey hazırlanamazdı. Çünkü, araç simülasyonda yere çarpıyordu. Sakakeeny'e göre, ABD gibi dönemin süper gücü, Soğuk Savaş yıllarında başarısızlığa uğrayan bir kurgu hazırlamaktan kaçınırdı.
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Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'de o sırada araçta benzer bir bilgisayar sorunu yaşadılar. Armstrong, iniş bilgisayar ekranında gördüğü uyarıyı bildirmeden önce destek ekibiyle bağlantı kurdu.
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Bu bir aşırı yük uyarısıydı.
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Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş döneminde ABD'nin rakibiydi. Bu yüzden, Ay'a inişin ilk günden beri gerçek olduğunu kabul etmedi.
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O yıllarda gazeteci olan Yaroslav Golovanov, Sovyetler Birliği'nin Ay'daki çalışmasına dair şu açıklamalarda bulundu: "Öncelikle, kimsenin bizi geçmemesi için gizliliğimizi koruduk. Çünkü sonradan geçildiğimizi kimse bilmeyecekti."
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Sovyetler Birliği de uzayla ilgili çalışmalar yapıyordu ve yarışı kazananın ABD olduğunu 1980'li yılların sonunda kabul etti.
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Neil Armstrong ile Ay'a giden Buzz Aldrin'de NASA fotoğrafı ile ilgili yıllar sonra önemli açıklamalarda bulundu.
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NASA'nın Apollo 11 görevinde Ay'a ilk ayak basanlardan olan Aldrin, ABD bayrağını Neil Armstrong'un değil kendisinin diktiğini ve Neil Armstrong'un da fotoğrafı çektiğini açıkladı.
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2016 yılında verdiği bir röportajda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aldrin: "Neil mükemmel bir fotoğrafçıydı. Ay'da yürüyordum ve bana 'dur' dedi ve bende ona baktım. Hemen fotoğrafı çekti." dedi.
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Çekilen fotoğraflarda hareket halinde olmasının ise çok sorulduğunu ve bunun sebebinin de çok iyi sahnelenmesi olduğunu belirtti.