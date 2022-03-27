Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? MEB'den 2022 nisan ara tatili açıklaması!

#Ara Tatil#MEB#Okul

İkinci ara tatilin ne zaman başlayacağı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve velinin gündemine gelmeye başladı. 4 Ocak- 4 Şubat'ta 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinin ardından gözler şimdi de ara tatil takvimine çevrildi. Yılın son ara tatilinde sözlü ve yazılı sınavlarda yorulan öğrenciler bir haftalık dinlenme şansı elde edecekler. İkinci dönem ise karnelerin alınacağı 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve ara tatil ne zaman? İşte, 2022 MEB tatil takvimi ve konuyla ilgili detaylar.

1/5ARA TATİL NE ZAMAN Okullar ne zaman kapanacak MEBden 2022 nisan ara tatili açıklaması

MEB ara tatil takvimi ile okulların kapanacağı tarih için geri sayım başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. İlk dönemin ara tatili ise 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 takvimine göre ikinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak.

2/5OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB Takvimine göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söylemişti;

3/5ARA TATİL NE ZAMAN Okullar ne zaman kapanacak MEBden 2022 nisan ara tatili açıklaması

Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

4/5MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

5/5ARA TATİL NE ZAMAN Okullar ne zaman kapanacak MEBden 2022 nisan ara tatili açıklaması

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ara Tatil#MEB#Okul