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ARA TATİL ne zaman bitecek? Nisan tatili sonrası okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu!

#Ara Tatil#Okul#MEB

Okulların ne zaman açılacağı, ara tatilin son günlerine girilmesiyle öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 8 Nisan cuma günü başladı. Öğrencilerin dinlenme şansı yakaladığı ara tatil hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek. İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. Peki, ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB tatil takviminin detayları.

1/4ARA TATİL ne zaman bitecek Nisan tatili sonrası okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu

Ara tatil ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı için milyonlar MEB'in takvimine odaklandı. 6 Eylül 2021’de yüz yüze başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 8 Nisan'da başladı. Tatil döneminde derslerindeki eksiklikleri giderip dinlenme şansı yakalayan öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.

2/4OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatile çıktı. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak.

İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

3/4BAKAN ÖZERDEN ARA TATİL AÇIKLAMASI

BAKAN ÖZER'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI

2021- 2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan arasında yapılacak ara tatili sebebiyle MEB’in sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…”

4/4ARA TATİLDE YÖNETİCİLER OKULA GİDECEK Mİ

ARA TATİLDE YÖNETİCİLER OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz." dedi.

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#Ara Tatil#Okul#MEB