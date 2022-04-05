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Ara tatil ne zaman başlıyor, nisanın kaçında okullar kapanıyor? MEB ikinci ara tatili için tarih yaklaşıyor

#MEB#Ara Tatil#Okul

Ara tatilin ayın kaçında başlayacağı başta veli ve öğrenciler olmak üzere milyonların gündeminde yer alıyor. Nisan ayının ilk haftası devam ederken, "okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre öğrenciler nisan ara tatilinde bir hafta dinlenebilecek. Öte yandan ara tatilde öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu da bulunmayacak. Gözler şimdi MEB arat tatil takviminde. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, ikinci ara tatilin tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.

1/4Ara tatil ne zaman başlıyor, nisanın kaçında okullar kapanıyor MEB ikinci ara tatili için tarih yaklaşıyor

Okulların ne zaman kapanacağı nisanın ilk haftasıyla öğrenci ve velilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimin ilk dönemi 21 Ocak'ta tamamlandı. 15 günlük tatil sonrası ikinci dönem şubat ayında yeniden başladı. Haftalardır sözlü ve yazılı sınavda yorulan öğrenciler 11 Nisan'da ara tatile girecekler. Bir haftalık tatilin ardından okullar 18 Nisan Pazartesi açılacak.

2/4OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

Bakan Özer şunları söyledi: “Bu dönem hakikaten öğretmenlerimizi okul yöneticilerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Ne kadar fedakarlık yaptıkları çok net bir şekilde ortaya kondu. Mahallelerde vatandaşımızın yardımına koşan hep öğretmenlerimiz oldu. Onun için birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdim.  11-15 Nisan tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mesleki gelişim için öğretmen bilişim ağı oluşturduk o platformlardaki eğitimlere istedikleri yerlerden katılabilirler.

3/4MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

4/4Ara tatil ne zaman başlıyor, nisanın kaçında okullar kapanıyor MEB ikinci ara tatili için tarih yaklaşıyor

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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#MEB#Ara Tatil#Okul