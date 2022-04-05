Ara tatil ne zaman başlıyor, nisanın kaçında okullar kapanıyor? MEB ikinci ara tatili için tarih yaklaşıyor

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;



Bakan Özer şunları söyledi: “Bu dönem hakikaten öğretmenlerimizi okul yöneticilerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Ne kadar fedakarlık yaptıkları çok net bir şekilde ortaya kondu. Mahallelerde vatandaşımızın yardımına koşan hep öğretmenlerimiz oldu. Onun için birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdim. 11-15 Nisan tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mesleki gelişim için öğretmen bilişim ağı oluşturduk o platformlardaki eğitimlere istedikleri yerlerden katılabilirler.