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Ara tatil 2022 ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün? MEB ara tatil takvimi

#Ara Tatil#Okul#MEB

Okullarda ara tatil nisan ayında MEB 2021 2022 takvimi ile başlayacak. Yazılı ve sözlü sınavlarda yorulan öğrencilerin bir hafta dinleneceği ara tatil hem öğrencilere hem de velilere dinlenme fırsatı verecek. İlkbaharın tadını çıkarıp seyahat planlarına yön verecek olan veliler "2022 nisan ara tatili ne zaman?" sorusunun yanıtına göre planlarını gerçekleştirecek. 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci döneme başlayan yaklaşık 18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi nisan ara tatilini bekliyor. Peki, ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek? İşte, 2022 nisan ara tatili tarihleri hakkında bilgiler.

1/4Ara tatil 2022 ne zaman Nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün MEB ara tatil takvimi

Nisan ara tatili ne zaman? sorusu geride kalan mart ayının ardından gündeme geldi. Şubat ayında ikinci döneme başlayan okullar nisan ayında eğitime kısa sür ara verecek. Bu senenin ikinci ara tatili 11 Nisan'da başlayacak. Öte yandan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınması ile bitecek ve yaz tatiline girilecek.

2/4OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

3/4MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

4/4Ara tatil 2022 ne zaman Nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün MEB ara tatil takvimi

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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#Ara Tatil#Okul#MEB