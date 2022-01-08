AÖL sınavları online mı olacak? İşte Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihlerinde son durum
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim alan binlerce aday, 2. dönem sınavlarına odaklandı. Ocak ayının sonlarının yaklaşmasıyla birlikte, açık lise sınav tarihleri öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya başladı. Öte yandan söz konusu sınavların online olup olmayacağı da araştırılıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınavları online mı olacak?
2021-2022 eğitim dönemi devam ederken AÖL öğrencileri, 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe odaklanmış durumda. Konuya dair net tarih bilgisi almak isteyen açık lise öğrencileri, AÖL'ün yayınladığı resmi bilgileri sorguluyor. İşte, açık lise sınavlarının yapılacağı tarihte son durum...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-1. Dönem Sınavları 4-10 Aralık'ta yapıldı.
MEB 2022 AÖL 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı.
Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da belli değil.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
MEB 2022 AÖL 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı.
Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da belli değil.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık Pazartesi günü başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.