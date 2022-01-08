AÖL sınavları online mı olacak? İşte Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihlerinde son durum

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-1. Dönem Sınavları 4-10 Aralık'ta yapıldı.



MEB 2022 AÖL 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı.



Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da belli değil.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



