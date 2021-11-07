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Haber Giriş: 07 Kasım 2021 - 19:01 | 

AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise'de 1. dönem sınav tarihleri araştırılıyor

AÖL 1. dönem sınavı ile Açık Öğretim Lisesi'nde süreç kaldığı yerden devam edecek. AÖL 1. dönem sınavlarının tarih bilgisi, sınava girmeye hazırlanan binlerce kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

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MEB sınavlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık lise sınavı olarak da bilinen AÖL sınavlarının 1. dönemi için hazırlıklarını sürdüren adaylar şimdi ise sınav takvimine odaklandı. İşte, Açık Lise'de 1. dönem sınav tarihleri...

2AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

3AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor.

Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

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