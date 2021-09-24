AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri
AÖL sınav tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. AÖL sınavları her dönem belirli tarihlerde düzenleniyor. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor. Kayıt yenileme için son gün 8 Ekim. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri
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Açık Öğretim Lisesi öğrenciler, AÖL sınav tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladılar. AÖL sınavları her dönemde belirli tarihlerde yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde AÖL 1. Dönem sınavları aralık ayında yapılacak. Sınavlar 4 Aralık ve 5 Aralık’ta düzenlenecek.
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AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
1) Açık Öğretim Lisesi 2021-1 Dönemi kayıt yenileme iş ve işlemleri 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 8 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.
2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.
3) Cezaevinde görevli öğretmenler için Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde, adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme bölümleri sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 Dönemi sınav tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.
4) Tutuklu veya hükümlü olup 2021-1 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.
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5) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-1 Dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-1 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-1 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir.
6) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.
İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.