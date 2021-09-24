AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.



AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR



1) Açık Öğretim Lisesi 2021-1 Dönemi kayıt yenileme iş ve işlemleri 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 8 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.



2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.



3) Cezaevinde görevli öğretmenler için Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde, adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme bölümleri sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 Dönemi sınav tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.



4) Tutuklu veya hükümlü olup 2021-1 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.