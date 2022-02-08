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AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman bitiyor? Açık Öğretim Lisesi 2022 ders seçimi ve kayıt tarihlerinde son günler!

#AÖL#Meb#Açık Lise Kayıt

AÖL kayıt yenileme işlemi ve ders seçimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 27 Aralık tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son günlere girildi. MEB'den yapılan açıklamaya göre öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olanlar AÖL kayıt yenileme işlemlerini tamamlayacaklar. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilerin de otomatik ders seçimi ataması yapılacaktır. Gözler şimdi Açık Lise son kayıt yenileme tarihinde. Peki, AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman bitiyor? İşte, Açık Öğretim Lisesi 2022 ders seçimi ve kayıt tarihleri hakkında bilgiler.

1/5AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman bitiyor Açık Öğretim Lisesi 2022 ders seçimi ve kayıt tarihlerinde son günler

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman bitiyor? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem ders seçme işlemleri MEB tarafından devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre 27 Aralık tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 11 Şubat'a kadar sürecek. Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılacak. AÖL ders seçimi de 12 Şubat 2022 mesai bitimine kadar gerçekleşebilecek.

2/5AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilerin otomatik ders seçimi ataması yapılacaktır.

3/5DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

18 yaşından gün almış öğrencilerin (25.03.2005 tarihi ve öncesi doğanlar) dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;

18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla, en fazla 12 ders, seçimi yapabileceklerdir.

4/5AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 - 11 ŞUBAT 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

5/5AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman bitiyor Açık Öğretim Lisesi 2022 ders seçimi ve kayıt tarihlerinde son günler

Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.

Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-2 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-2 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-2 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumlarını ise 3. Maddede belirtildiği üzere cezaevinde görevli öğretmenleri anlık olarak güncel tutacaktır.

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#AÖL#Meb#Açık Lise Kayıt