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Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 08:32 | 

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte 2020 AÖL kayıt yenileme tarihleri ve ücreti

AÖL kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapıyorlar. AÖL kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos'ta başladı. Öğrencilerin kayıt yenileme ücretini de kılavuzda belirtilen şekilde yatırmaları gerekiyor. Peki açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor, kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte detaylar...

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AÖL kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos ve 9 Ekim tarihleri aralığında alınıyor. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamıyorlar. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerin her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini de ödemeleri gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde bu yılki ücretin ne kadar olduğu duyuruldu. İşte AÖF kayıt yenileme ücreti ile ilgili bilgiler

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI
Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme başvuruları 31 Ağustos’ta başladı ve 09 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.

2AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR
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AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)
Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler

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