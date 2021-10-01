AÖL kayÄ±t yenileme ne zaman bitiyor? AçÄ±k ÖÄŸretim Lisesi kayÄ±t yenileme tarihleri uzatÄ±ldÄ±
AÃ–L kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesiâ€™nde eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilerin Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirtilen tarihlerde iÅŸlemlerini tamamlamalarÄ± gerekiyor.Â AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesine kayÄ±t yenileme yaptÄ±racak Ã¶ÄŸrenciler, her yÄ±l belirlenen kayÄ±t yenileme sÄ±nav Ã¼cretini Ã¶demek zorundadÄ±r. Peki,ÂAÃ–L kayÄ±t yenileme ne zaman bitiyor? Ä°ÅŸte AÃ–L kayÄ±t yenileme tarihleri
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AÃ–L kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri 6 EylÃ¼l'de baÅŸladÄ±. Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada AÃ–L kayÄ±t yenileme tarihlerinin uzadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. KayÄ±t yenileme iÅŸlemini yaptÄ±rmayanlar dÃ¶nem sÄ±navÄ±na katÄ±lamayacaklar.Â Ã–ÄŸrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan Ã¶ÄŸrenciler kayÄ±t yenileme iÅŸlemi yaptÄ±racak.
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AÃ–L KAYIT YENÄ°LEME TARÄ°HLERÄ° UZATILDI
2021 - 2022 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± ilk kayÄ±t ve kayÄ±t yenileme iÅŸ ve iÅŸlemleri 15 ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamanÄ±n tamamÄ±:
2021-2022 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± 1. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ± iÃ§in ilk kayÄ±t ve kayÄ±t yenileme iÅŸlemlerinin AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ortaokulu ve AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi iÃ§in 6 EylÃ¼l 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi ve AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ä°mam Hatip Lisesi iÃ§in 6 EylÃ¼l 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapÄ±lmasÄ± Ä°lgi Makam Oluru ile uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.
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AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ortaokulu, AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi, Mesleki AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi ve AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ä°mam Hatip Lisesi 2021-2022 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± 1. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ± iÃ§in ilk kayÄ±t ve kayÄ±t yenileme iÅŸlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapÄ±lmasÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca uygun gÃ¶rÃ¼lmektedir.