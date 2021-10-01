AÃ–L KAYIT YENÄ°LEME TARÄ°HLERÄ° UZATILDI 2021 - 2022 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± ilk kayÄ±t ve kayÄ±t yenileme iÅŸ ve iÅŸlemleri 15 ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamanÄ±n tamamÄ±:



2021-2022 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± 1. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ± iÃ§in ilk kayÄ±t ve kayÄ±t yenileme iÅŸlemlerinin AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ortaokulu ve AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi iÃ§in 6 EylÃ¼l 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi ve AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Ä°mam Hatip Lisesi iÃ§in 6 EylÃ¼l 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapÄ±lmasÄ± Ä°lgi Makam Oluru ile uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.