AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? İşte MEB'in verdiği tarihler!
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 1. dönem ders seçme ve kayıt yenileme işlemleri başladı. 2020-2021 eğitim yılı AÖL 1. dönem kayıt işlemleri devam ederken, yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren, kayıt sürecine yönelik tarih bilgileri gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler AÖL ders kayıt tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor?
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Lise eğitimine dışarıdan devam eden Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) öğrenim gören öğrenciler kayıt işlemlerine yönelik araştırmalarına hız verdi. Süreç devam ederken AÖL kayıtları için başvuru kılavuzu ve başvuru işlemleri sorgulanmaya başladı. Öte yandan ders seçimi de araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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DERS SEÇİMİ TARİHLERİ
Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.
Not: Öğrencilerimiz dönem dersleri ve sınav bölgesi(il-ilçe) bilgilerini AÖL sistemine şifreleri ile girerek kontrol etmekle yükümlüdürler.
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KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.