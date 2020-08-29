AÖL 2020 kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 2020 AÖL yeni kayıt takvimi
2020 AÖL kayıtları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme takvimi MEB tarafından açıklandı. 2020 2021 açık lise kayıtları yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala AÖL'lü öğrencilerin gündemine geldi. AÖL yeni dönem kayıtları belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Kayıt yenileyecek olan öğrenciler T.C. Kimlik Numarasıyla beraber sınav ücretini kamu bankaları ya da internet sitesi üzerinden yatıracaklar. İşte, 2020 201 AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi.
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Açık Öğretim Lisesi, kayıt ve kayıt yenileme tarihi, AÖL'de öğrenim gören ya da ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB takvimine göre, AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri geçtiğimiz günlerde MEB'in internet sitesinden yayınlandı. Takvime göre, AÖL 2020 1.dönem yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak.
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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Yeni Kayıt İşlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır.
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar.
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AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.
Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.
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Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.
Sınav Ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir.
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Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.