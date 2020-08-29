AÖL 2020 kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 2020 AÖL yeni kayıt takvimi

Açık Öğretim Lisesi, kayıt ve kayıt yenileme tarihi, AÖL'de öğrenim gören ya da ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB takvimine göre, AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri geçtiğimiz günlerde MEB'in internet sitesinden yayınlandı. Takvime göre, AÖL 2020 1.dönem yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak.