AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Lise Sınav sonuçlarında son durum

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları devam ediyor. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ise şimdi sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. İşte, Açık Lise Sınav sonuçlarında son durum...
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihine kadar devam edecek.
AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.