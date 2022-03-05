AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Lise Sınav sonuçlarında son durum

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



