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AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Lise Sınav sonuçlarında son durum

#MEB#AÖL#Açık Lise Sınavları

AÖL 2. dönem oturumlarının başlaması ile birlikte, online olarak yapılan AÖL 2. dönem sınavlarına yönelik sonuç araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim hayatına devam eden on binlerce kişi, bu eğitim yılının ikinci sınav döneminin sonuç tarihini merak ediyor. Peki, AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/4AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak İşte Açık Lise Sınav sonuçlarında son durum

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları devam ediyor. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ise şimdi sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. İşte, Açık Lise Sınav sonuçlarında son durum...

2/4AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihine kadar devam edecek.

3/4SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

4/4AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

 

 

 

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#MEB#AÖL#Açık Lise Sınavları