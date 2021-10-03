AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Lise sınavlarında son durum

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN? 2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.



Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.



