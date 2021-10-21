AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Lise sınav takvinde son durum
AÖL 1. dönem sınav takvimi, lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Sınavlara hangi tarihlerde katılım sağlayacaklarını öğrenmek isteyen öğrenciler, MEB'in yaptığı duyurulara odaklandı. Peki, Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman?
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2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri, 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitiminde sona erdi. Uzatılan kayıtların da bitmesinin ardından sınav takvimi gündeme geldi. Sınav tarihine odaklanan adaylar, bir yandan da sınavların online mi yoksa yüz yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. İşte, Açık Lise sınav takvinde son durum...
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AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
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Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor.
Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.