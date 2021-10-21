AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Lise sınav takvinde son durum

2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri, 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitiminde sona erdi. Uzatılan kayıtların da bitmesinin ardından sınav takvimi gündeme geldi. Sınav tarihine odaklanan adaylar, bir yandan da sınavların online mi yoksa yüz yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. İşte, Açık Lise sınav takvinde son durum...