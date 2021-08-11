AÖF yaz okulu sınav tarihi 2021: AÖF yaz okulu online mı yapılacak? Takvim belli oldu!
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusu yanıt buldu. YÖK'ün üniversitelerin yaz okulu için uzaktan eğitim ile devam edip etmeme kararının ardından AÖF için de yaz okulu süreci gündeme geldi. 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, 2020-2021 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, söz konusu sınava eylül ayında katılım sağlayacaklar. AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze gerçekleşecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav takvimi ağustos ayı devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Başarısız derslerini ya da üstten alacakları dersleri yaz okulunda vermek isteyen binlerce AÖF öğrencileri yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar. Anadolu Üniversitesi'nin takvimine göre 2021 AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın detaylarının ilerleyen günlerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinden yayınlanması bekleniyor.
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "
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YÖK'TEN ONLİNE SINAV AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.
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Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.
YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.
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Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.