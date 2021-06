AÖF yaz okulu kayıt ve sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açıköğretim yaz okulu kayıt takvimi belli oldu!

Yaz okulunda alınan derslerin harf notları, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre değerlendirilir. Yaz okulunda alınan dersin harf notu ve kredisi Genel Not Ortalamasını etkiler. Tekrar edilen bir ders için son not dikkate alınarak kredisine göre Genel Not Ortalaması hesaplanır.