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AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavı tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı

#AÖF#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim

AÖF vize sınavları tarihleri, 2021-2022 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi tarafından kayıt yenileme başvuruları 18 Şubat'ta sona erdi. İkinci dönem kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, AÖF vize sınavlarına katılım sağlayacaklar. Yüz yüze ya da online yapılacağı henüz belli olmayan AÖF sınavları Anadolu Üniversitesi takvimine göre nisan ayında organize edilecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2022 AÖF vize sınavı tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2022 AÖF vize sınavı tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı

AÖF sınavları ne zaman sorusunun yanıtı için gözler Anadolu Üniversitesi akademik takvime çevrildi. Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencilerin gözü kayıt işlemleri sonrası sınav tarihlerine çevrildi. Üniversitenin takvimine göre AÖF bahar dönemi ara sınavları 2- 3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Söz konusu sınavın yüz yüze mi ya da online mı yapılacağı ise henüz belli olmadı.

2/5AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

3/5AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

4/5AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

5/5AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2022 AÖF vize sınavı tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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#AÖF#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim