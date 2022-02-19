AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavı tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı

AÖF sınavları ne zaman sorusunun yanıtı için gözler Anadolu Üniversitesi akademik takvime çevrildi. Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencilerin gözü kayıt işlemleri sonrası sınav tarihlerine çevrildi. Üniversitenin takvimine göre AÖF bahar dönemi ara sınavları 2- 3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Söz konusu sınavın yüz yüze mi ya da online mı yapılacağı ise henüz belli olmadı.