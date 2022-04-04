AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları ve cevapları 2022 yayımlandı mı?

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Sınava katılan adaylar alacakları puanı hesaplamak, doğru ve yanlışlarını öğrenebilmek için AÖF soru ve cevaplarına yoğunlaştı. 2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde açıklanacak. Başarı notu alt sınır değeri 35 olan AÖF'te başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilecek.