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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları ve cevapları 2022 yayımlandı mı?

#AÖF#Anadolu Üniversitesi#Sınav

AÖF sınav sonuçları ile AÖF soru ve cevap anahtarı söz konusu sınavın ardından öğrencilerin gündemine geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından söz konusu sınavlar 2- 3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Sınavın ardından puanlarını hesaplamak isteyen açıköğretim öğrencileri AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ile ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. 2021-2022 Bahar Yarıyılı Ara Sınavlarının soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinden öğrenilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte, AÖF sınav sonuçları ve sınav soruları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak AÖF sınav soruları ve cevapları 2022 yayımlandı mı

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Sınava katılan adaylar alacakları puanı hesaplamak, doğru ve yanlışlarını öğrenebilmek için AÖF soru ve cevaplarına yoğunlaştı. 2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde açıklanacak. Başarı notu alt sınır değeri 35 olan AÖF'te başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilecek.

2/5AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3/5SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK

SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer alıyor. AÖF güz dönemi final soruları ve ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.

4/5AÖF BAŞARI NOTU KAÇ

AÖF BAŞARI NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

5/5AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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#AÖF#Anadolu Üniversitesi#Sınav