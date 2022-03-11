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AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF vize sınavları ne zaman? İşte sınav takvimi

#AÖF#Açıköğretim Fakültesi#Anadolu Üniversitesi

AÖF vize sınavı tarihi üniversitesinin akademik takviminde belli oldu. 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi AÖF sınav tarihleri yaklaşırken, sınav yerleri için adayların gözü Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Yüz yüze ya da online yapılacağı henüz belli olmayan AÖF sınavları Anadolu Üniversitesi takvimine göre nisan ayında organize edilecek. Sınav giriş belgeleri üniversitesinin internet sitesinden aday şifreleri ile temin edilecek. Peki, AÖF sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte, 2022 AÖF vize sınavı tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak AÖF vize sınavları ne zaman İşte sınav takvimi

AÖF sınavları ne zaman sorusu yanıt buldu. Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencilerin heyecanla beklediği sınav takvimi yayınlandı. AÖF sınav takvimine göre vizeler 2- 3 Nisan 2022 tarihinde organize edilecek. Söz konusu sınav öncesi AÖF giriş yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Twitter adresinden yayınlanacak duyuru ile ilan edilecek.

2/5AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

3/5AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

4/5AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

5/5AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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#AÖF#Açıköğretim Fakültesi#Anadolu Üniversitesi