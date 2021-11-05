AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF vize sınavı tarihi ve yerleri için önemli detaylar!
AÖF sınav giriş yerleri vize sınavlarına hazırlanan adayların odaklandığı konuların başında geliyor. DGS, YKS ve ek tercih kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıköğretim güz dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler söz konusu sınavlara bu ay katılacaklar. AÖF sınav giriş belgesi, sınavdan önce üniversitenin internet sitesinden online olarak yayımlanacak. Gözler şimdi Anadolu Üniversitesi'nin sınav yerleri için yapacağı açıklamada. Peki, AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav tarihleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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AÖF sınav tarihlerinin belli olmasının ardından tüm dikkatler sınav yerlerine çevrildi. Yüz yüze ya da online yapılacak olan söz konusu sınavın uygulanış şekli hakkında henüz bir açıklama gelmezken akademik yıl takvimine göre AÖF güz dönemi ara sınavlarının 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacağı bildirildi. Ancak sınav yerleri hakkında henüz bir duyuru bulunmuyor.
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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.
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SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
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Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.