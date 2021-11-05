AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Açıköğretim AÖF vize sınavı tarihi ve yerleri için önemli detaylar!

AÖF sınav tarihlerinin belli olmasının ardından tüm dikkatler sınav yerlerine çevrildi. Yüz yüze ya da online yapılacak olan söz konusu sınavın uygulanış şekli hakkında henüz bir açıklama gelmezken akademik yıl takvimine göre AÖF güz dönemi ara sınavlarının 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacağı bildirildi. Ancak sınav yerleri hakkında henüz bir duyuru bulunmuyor.