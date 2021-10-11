AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, başvuru uzatıldı mı? 2021 2022 AÖF kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversite'den yapılan açıklama ile uzatıldı. Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler, AÖF kayıt yenileme işlemlerini bu hafta sonuna kadar gerçekleştirecekler. Güz yarıyılı Açıköğretim kayıt yenileme başvurusunu http://aosogrenci.anadolu.edu.tr internet sitesinden yapacak adaylar, 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Gözler şimdi AÖF kayıt yenileme son başvuru tarihlerinde. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte, AÖF kayıt yenileme son başvuru tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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1
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Daha önceki dönemlerde kaydını yaptıran adayların yapacağı AÖF kayıt yenileme işlemi 7 Ekim saat 22:00’ye kadar uzatıldı. 2020-2021 öğretim yılı güz döneminden itibaren AÖF kayıt yenileme işlemlerini üst üste 4. kez yapmayanların kayıtları silinecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILDI
Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
2021-2022 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme işlemleri uzatıldı! Kayıt yenileme işlemlerinizi http://aosogrenci.anadolu.edu.tr bağlantısından 17 Ekim saat 22:00’ye kadar yapabilirsiniz.
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AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
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Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder