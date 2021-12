AÖF dönem sonu sınavları ne zaman? İşte 2021-2022 açıköğretim güz dönemi final sınavı tarihleri

(b) Oluşan normal dağılım, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 adet geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır.



(c) Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda her bir dilimin harf notu karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine göre atanır.



14- Öğrencinin “Başarı Notu”nda “Başarı Notu” ve “Harf Notu” açıklandıktan sonra bir değişiklik söz konusu olduğunda;



(a) Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30’un altında ise öğrenci FF “Harf Notu” ile değerlendirilir.



(b) Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş “z değeri”ne Tablo 1’de karşılık gelen “Harf Notu” öğrenciye atanır.