Amazon.com.tr'de bahar fırsatları kampanyası: Fiyatlar düştü!

WD 4TB Elements Taşınabilir Harici Hard Disk Harici disk her zaman ihtiyaç duyacağımız bir cihaz. Boyutu yüksek olan ve USB hafızaya sığmayacağını düşündüğümüz devasa dosyaları kolayca bu disklere saklayabiliriz. Bu alanda ünlü markalardan Western Digital'in 4 TB'lık harici diski ise hem dev kapasite sunuyor, hem de oldukça hızlı dosyalarınızı yükleyip geri alabiliyorsunuz.