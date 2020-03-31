Amazon.com.tr'de bahar fırsatları kampanyası: Fiyatlar düştü!

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformlarından Amazon.com.tr'de bahar fırsatları adı altında yeni bir kampanya başladı. Amazon'da satılan elektronik ürünlerin fiyatlarında önemli oranda düşüşler oldu. İşte düşen fiyatıyla dikkat çeken elektronik ürünler...
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Canon EOS 4000D 18-55mm Fotoğraf Makinesi
Şu sıra fotoğraf makinesi arıyorsanız Canon'un EOS 4000D ürününe şans verebilirsiniz. Amazon'un bahar fırsatları kampanyası kapsamında fiyatı da düşen ürün, DSLR kalitesindeki fotoğraflar ve Full HD filmler ile öne çıkan hikayeler yaratmak için biçilmiş kaftan.
Harici disk her zaman ihtiyaç duyacağımız bir cihaz. Boyutu yüksek olan ve USB hafızaya sığmayacağını düşündüğümüz devasa dosyaları kolayca bu disklere saklayabiliriz. Bu alanda ünlü markalardan Western Digital'in 4 TB'lık harici diski ise hem dev kapasite sunuyor, hem de oldukça hızlı dosyalarınızı yükleyip geri alabiliyorsunuz.
WD 1TB Orange My Passport Taşınabilir Harici Hard Disk
İçinde bulunan WD Backup yazılımı ile otomatik yedekleme yapabilen ürün, donanım şifrelemeye sahip parola koruması da kullanıyor ve içindeki verilerinizi koruyor. 1 TB'lık kapasite sunan ürünün tasarımı da dikkat çekici...
Amazon'da bahar fırsatları kampanyasında indirime giren bir diğer ürün de Philips'in bu minik kulaklığı oldu. Üzerinde dahili mikrofon da yer alan ürün kolayca taşınıyor. Ürünle isterseniz telefon görüşmesi yapın, isterseniz film seyredip müzik dinleyin. Seçim sizin...
Klavye, fare ve webcam gibi aksesuarlarıyla dünyanın önde gelen markalarından biri olan Logitech'in bu optik kablolu USB mouse'u, 800 Dpi optik hassasiyet oranına sahip. Windows, Linux ve Apple tabanlı bilgisayarlarla uyumlu olan ürünün üzerinde 3 düğme yer alıyor ve USB ile PC'ye bağlanıyor.
Telefonunuzu yenilemeyi düşünüyor ve iPhone 11 almayı planlıyorsanız doğru gün bugün olabilir. Amazon.com.tr'de indirime giren ürün, Apple'ın en yeni iPhone modellerinden biri. Farklı renk seçenekleriyle gelen ve fotoğraf çekiminde iddialı olan cihazın 256 GB depolama hafızası bulunuyor.
Suya dayanıklı yapısı sayesinde havuz başında, parkta, terasta rahatlıkla kullanılan ve yumuşak materyalleri sayesinde çarpmalara karşı daha dayanıklı olan Bose SoundLink Revolve Plus Bluetooth Hoparlör, 360 derece ses yayını yapmasını sağlayan akustik deflektör tasarıma sahip.
Keskin bir görüntü için yüksek çözünürlük sunan LG 49UK6470 4K UHD LED TV, geniş izleme açısına sahip bir ürün. 124 cm ekran genişliğine sahip olan cihaz, 4K Ultra HD deneyimini kullanıcılarına sunuyor.
USB hafızalar artık sadece bilgisayarlardan veri taşınmasını sağlamıyor, aynı zamanda telefonlar için de depolama hafızası olarak görev yapıyor. Fotoğraf, video ve adres defterinizi bu ürünle kolayca yedekleyebilirken, dizüstü bilgisayarınıza kolayca verilerinizi aktarabilirsiniz.
10000 mAh kapasiteli bataryası olan Dexim DCA0015-B Taşınabilir Şarj Cihazı ile şarj kabusu kapıya dayandığında ihtiyacınızı ortadan kaldırabilirsiniz. 10000 mAh kapasiteli olduğu için telefonunuzu en az iki kez şarj edebilen ürün, Amazon.com.tr'deki bahar fırsatları kampanyası kapsamında uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.
iPhone X için kılıfa ihtiyacınız varsa bu ürüne şans verebilirsiniz. Kenarlarındaki korumalar sayesinde telefonunuzu düşmelere ve darbelere karşı koruyan kılıf, arka kısmı terletmeyen, elinizden kaymayan bir tasarıma sahip.
Çift USB çıkışı sayesinde Android ve iPhone cihazları da şarj edebilen ürün, elektrik dalgalanmasını önleyen regülatöre de sahip. Böylece ani voltaj değişikliklerinin cihazınıza zarar verilmesinin önüne geçilmiş olur.
Dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayarı üreticilerinden HP, aynı zamanda oyunculara yönelik çözümler de sunuyor. Bu karşınızdaki ürün de bir oyun bilgisayarı... 15.6" FH ekrana sahip olan ürün, işlemci olarak da Intel Core i5 8300H kullanıyor. 8GB RAM ve 256GB SSD ile gelen cihazda Nvidia GeForce GTX1050 Ti 4 GB ekran kartı bulunuyor.
Uygun fiyatlı bir bluetooth hoparlör arıyorsanız Tronsmart Element Groove Bluetooth Hoparlör, sizin için ideal bir seçim olabilir. Evde veya dışarıda kolayca kullanabileceğiniz ürün, hafif bir yapıda bulunuyor ve ses kalitesi de minik gövdesine karşın gayet iyi.
Sadece iş için değil, oyun oynarken de sağ kolunuz olacak olan AUKEY KM-W1 Ergonomik Dikey Kablosuz Fare, güç tasarrufu yapmak ve pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu moduna da sahip ve kullanılmadığında kendini kapatıyor.
HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1'i kullanmasından dolayı dışarıdan gelen sesleri büyük oranda bastıran ve dinleme keyfini bir üst seviyeye çıkaran Sony WH-1000XM3S Kablosuz Kulaklık, Bluetooth ve NFC teknolojileri sayesinde kablo karmaşasından da kullanıcıları kurtarıyor.