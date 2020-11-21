Amazon Black Friday: Veri depolama ürünlerinde indirimler başladı
Amazon.com.tr'de Black Friday indirimleri başladı. İşte fiyatıyla dikkat çeken popüler veri depolama cihazları...
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WD Blue SN550 NVMe SSD
Sisteminizin performansını yeni nesil NVMe SSD’ler ile hızlandırmak istiyorsanız bu ürüne şans vermelisiniz. SATA SSD’lere kıyasla 4 kattan fazla hıza sahip olan ürün, üretkenliğinizi arttırmak için 2.400 MB/sn’ye kadar ardışık okuma hızı sunuyor.
64 GB dahili hafızaya sahip olan ürün, siyah renkte satılıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Kingston'ın ürettiği ürün, oldukça hızlı çalışıyor ve hızlı bir şekilde dosya alışverişlerinizi bu hafıza üzerinden yapabiliyorsunuz.
240 GB dahili hafızaya sahip olan ürün, 540-465MB/s okuma/yazma hızına sahip. Yani bilgisayarınıza bu ürünü taktığınızda işletim sistemi bu cihaz üzerine kuruluysa bilgisayarınız hayli hızlı açılıyor ve sadece saniyeler sürüyor.
5 MB/sn.ye varan okuma ve 90 MB/s varan yazma hızlarına sahip olan SanDisk 32GB Extreme Pro, SDXC kart olarak oldukça yüksek bir kapasite sunuyor. Ayrıca RescuePro Deluxe yazılımı ile de dosyalarınızı kolayca kurtarabiliyorsunuz.
Bir SSD kullanıyorsanız yavaşlık sizin için gerilerde kalmış demektir. Hızlı açılış, yükleme ve dosya transferini mümkün kılan Kingston 120GB SSDNow A400, bir sabit disk sürücüden daha güvenilir ve daha dayanıklıdır.120 GB kapasiteye sahip olan ürün, Serial ATA-600 arabirimini kullanıyor.
Toshiba P300 High Performance 1TB Dahili Sabit Disk
3.5 büyüklüğünde bir SATA sabit sürücü olan ürün, 64 MB arabelleğe sahip. 7200 rpm hızında olan ürün, 1 TB kapasite sunuyor. Eğer uygun fiyata yüksek depolama kapasitesi sunan bir veri depolama cihazı arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.
Çok kullanışlı bir USB hafıza olan SanDisk 32GB Ultra Dual Drive USB 3.1, hem bilgisayarınıza hem de Android cihazlarınıza bağlanabiliyor. Bu sayede verilerinizi telefondan bilgisayara ya da bilgisayardan telefona kolayca taşıyabiliyorsunuz.