Amazon Black Friday: Veri depolama ürünlerinde indirimler başladı

Kingston 120GB SSDNow A400 Bir SSD kullanıyorsanız yavaşlık sizin için gerilerde kalmış demektir. Hızlı açılış, yükleme ve dosya transferini mümkün kılan Kingston 120GB SSDNow A400, bir sabit disk sürücüden daha güvenilir ve daha dayanıklıdır.120 GB kapasiteye sahip olan ürün, Serial ATA-600 arabirimini kullanıyor.