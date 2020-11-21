Amazon Black Friday: Telefon indirimleri başladı

iPhone 8 Plus Suya ve toza dayanıklı yapısıyla dikkat çeken iPhone 8 Plus, aynı zamanda kablosuz şarj edilebilen ilk iPhone modeli olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. 128 GB dahili hafızaya sahip olan ve 3 GB RAM ile gelen ürün, 5.5 inç ekran büyüklüğüne sahip.