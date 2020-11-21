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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 09:17 | 

Amazon Black Friday: Telefon indirimleri başladı

Amazon.com.tr'de Black Friday indirimleri başladı. İşte fiyatıyla dikkat çeken popüler telefonlar...

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1Samsung Galaxy S10 Plus
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Samsung Galaxy S10 Plus

6.4 inç ekranla gelen Samsung Galaxy S10 Plus, 1440 x 3040 ekran çözünürlüğüne sahip. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla gelen telefon, üzerine yer alan 5 kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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2realme 7
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realme 7

64 GB dahili hafızayla gelen ve Sis Mavisi rengiyle dikkat çeken realme 7, arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu bulunduruyor. Ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen realme, 30W hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 26 dakikada yüzde 9'dan yüzde 50'ye şarj olabiliyor.

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3Samsung Galaxy M21
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Samsung Galaxy M21

4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızayla gelen Samsung Galaxy M21, çift SIM kart desteğine de sahip. 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürünün arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Uygun fiyatlı telefon arayanların mutlaka göz atması gereken bir ürün...

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4Oppo A31
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Oppo A31

MediaTek Helio P35 işlemciden gücünü alan Oppo A31, arka yüzünde üç kameraya yer veriyor. 12MP Ana Kamera + 2 MP Makro + 2 MP Mono Kamera ile kullanıcıları tatmin eden fotoğraflar çekebilen Oppo A31, 4GB RAM ve 64GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkıyor.

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5iPhone 8 Plus
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iPhone 8 Plus

Suya ve toza dayanıklı yapısıyla dikkat çeken iPhone 8 Plus, aynı zamanda kablosuz şarj edilebilen ilk iPhone modeli olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. 128 GB dahili hafızaya sahip olan ve 3 GB RAM ile gelen ürün, 5.5 inç ekran büyüklüğüne sahip.

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6Oppo Reno 3
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Oppo Reno 3

Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Oppo Reno 3, 128 GB dahili hafızaya sahip. Arka yüzünde 4 kamera bulunan telefonun ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera ile birlikte bir de 2 MP monokrom kameraya sahip.

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7General Mobile GM 20 Pro
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General Mobile GM 20 Pro

6.30 inç ekran büyüklüğüne sahip olan General Mobile GM 20 Pro, 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunduran GM 20 Pro, 48MP+8MP+2MP çözünürlüğünde kamera takımı kullanıyor. Mediatek Helio P70 işlemciden gücünü alan ürün, 4050 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

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