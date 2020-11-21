Amazon Black Friday: Dizüstü bilgisayar indirimleri başladı

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve HP Hızlı Şarj özellikli uzun süre dayanan piliyle dikkat çeken ürün, 4 GB RAM ve 128 GB SSD depolama hafızasıyla geliyor. Ürünün ağırlığı ise 1.5 kg.14 inç Full HD ekrana sahip olan ve 1920x1080 çözünürlük sunan Lenovo Yoga Slim 7, ekran kartı olarak da Nvidia geforce mx350 2gb gddr5 kullanıyor. 16 GB kullanan ürün, 10 saat batarya ömrüne sahip.15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo IdeaPad Gaming 3, 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 ekran kartını kullanan ürün, 8 GB RAM'le geliyor ve 10 saat batarya ömrü sunuyor.15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 512 GB SSD ile gelen ürün, 2.60 GHz hızında Intel Core i7 işlemciden gücünü alıyor. 6 saat batarya ömrüne sahip olan ürün, tam bir oyun 'canavarı'...