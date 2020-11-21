Amazon Black Friday: Dizüstü bilgisayar indirimleri başladı

HP Dizüstü Bilgisayar 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve HP Hızlı Şarj özellikli uzun süre dayanan piliyle dikkat çeken ürün, 4 GB RAM ve 128 GB SSD depolama hafızasıyla geliyor. Ürünün ağırlığı ise 1.5 kg.