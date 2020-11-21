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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 09:42 | 

Amazon Black Friday: Dizüstü bilgisayar indirimleri başladı

Amazon.com.tr'de Black Friday indirimleri başladı. İşte fiyatıyla dikkat çeken popüler dizüstü bilgisayarlar...

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1HP Dizüstü Bilgisayar
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HP Dizüstü Bilgisayar

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve HP Hızlı Şarj özellikli uzun süre dayanan piliyle dikkat çeken ürün, 4 GB RAM ve 128 GB SSD depolama hafızasıyla geliyor. Ürünün ağırlığı ise 1.5 kg.

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2Lenovo Yoga Slim 7
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Lenovo Yoga Slim 7

14 inç Full HD ekrana sahip olan ve 1920x1080 çözünürlük sunan Lenovo Yoga Slim 7, ekran kartı olarak da Nvidia geforce mx350 2gb gddr5 kullanıyor. 16 GB kullanan ürün, 10 saat batarya ömrüne sahip.

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3Lenovo IdeaPad Gaming 3
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Lenovo IdeaPad Gaming 3

15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo IdeaPad Gaming 3, 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 ekran kartını kullanan ürün, 8 GB RAM'le geliyor ve 10 saat batarya ömrü sunuyor.

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4MSI GF63 THIN 9SCXR-620XTR Dizüstü Bilgisayar
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MSI GF63 THIN 9SCXR-620XTR Dizüstü Bilgisayar

15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 512 GB SSD ile gelen ürün, 2.60 GHz hızında Intel Core i7 işlemciden gücünü alıyor. 6 saat batarya ömrüne sahip olan ürün, tam bir oyun 'canavarı'...

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