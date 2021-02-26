Amazfit GTR 2 incelemesi

Akıllı saat ve akıllı bilekliklerin kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Pek çok teknoloji üreticisi akıllı saat sektörüne giriş yaparken, Amazfit de öne çıkan markalardan biri. Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına iki yeni modelle gelen şirket, Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 ile boy gösteriyor. Bu yazımızda Amazfit GTR 2'ye yakından bakacağız.
Oval tasarımlı saatlere daha yakın durduğumu söyleyebilirim. Bu kapsamda Amazfit GTR 2 ilk bakışta oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip. Uzaktan bakıldığında klasik bir saatten farkı yok ve akıllı saat olmasından öte, aksesuar olarak saati koluna takanlar için de uygun görünüyor.
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Zaten saatin ekranı aktifken de kadranı gördüğünüzde analog saatten ayırmakta zorlanabilirsiniz. Bu açıdan başarılı bir saat denebilir.
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Amazfit GTR 2 klasik tarzda saat arayanlar için ideal. Diğer yandan GTS 2 ise Apple Watch gibi dijital akıllı saat tarzında. Fotoğrafta gördüğünüz GTS 2 serisi...
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Paslanmaz çelik ve siyah alüminyum alaşımlı kasa seçeneklerine sahip olan Amazfit GTR 2, 3D kavisli cam ile kaplanmış canlı, yuvarlak 1,39 inç AMOLED ekran kullanıyor. Klasik gibi görünmesinin yanında ekranı net ve içeriklerin okunması kolay.
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Ürünün ekranı optik Elmas Benzeri Karbon (oDLC) ve parmak izi bırakmayan kaplamalara sahip 3D Corning Gorilla camından üretildi. Saate sürekli dokunduğunuzu düşündüğümüzde parmak izi bırakmamasının önemli bir özellik olduğunu söylemeliyiz.
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Kullanıcıların en büyük korkusu ise saatin camının kolayca çizilmesi veya kırılması. Ancak bu cihaz, bu kapsamda hayli dayanıklı bir yapıda. 3D Corning Gorilla cam yapısı, saat ekranının çizilmelere karşı dirençli olmasını ve saatin temiz kalmasını sağlıyor.
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Amazfit GTR 2, kadran bakımından da çeşitli. 40'tan fazla saat görüntüsü olmasından dolayı her gün farklı bir saat kullanıyormuşçasına bir deneyimden söz ediyoruz. Diğer yandan her zaman açık ekran özelliği de önemli bir nokta. Siz saati o an kullanmıyor olsanız da her zaman ekran açık konumda ve batarya ömrü de oldukça az kullanılıyor. Bu da saati analog saat görüntüsüne yaklaştırıyor.
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Cihaz, fazlasıyla kişiselleştirilebiliyor. Özelleştirilebilir Hızlı Erişim Uygulaması ile birlikte favori uygulamalara, sağlık ve fitness özelliklerine erişmek için ekranı sağa veya sola kaydırmanız yeterli oluyor.
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Bir akıllı saat alıyorsanız, elbette o saatten sağlık özelinde özellikler de bekliyorsunuz. Amazfit GTR 2, yüksek hassasiyetli kalp atışı izleme özelliğine sahip. BioTracker, kalp atış hızınızı her saniye takip ederken; kalp atış hızınızı, kalp atış hızı bölgelerinizi izliyor ve anormal kalp atış hızı tespit ettiğinde sizi uyarıyor.
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Yeni nesil bazı akıllı saat modellerinde gördüğümüz kanda oksijen değerini gösteren teknoloji, bu üründe de yer alıyor. BioTracker 2 PPG, ayrıca kan-oksijen satürasyonunu ölçmek için OxygenBeats 4'ü desteliyor.
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Oldukça önemli bir özellikten söz ediyoruz. Eğer kendinizi gün içinde yorduysanız ve kendinizi rahatsız hissediyorsanız, fiziksel durumunuzu hızlı bir şekilde anlamak için mevcut kan oksijen seviyenizi hızla ölçebilir sağlığınızın kontrolünü elinizde tutabilirsiniz.
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Sağlık demişken uyku kalitesi de elbette bu işin önemli bir parçası. Batarya ömrü hayli uzun olduğundan bazı saatlerde olduğu gibi her akşam saati şarja takmaya ihtiyacınız yok ve bileğinizdeyken uyuyabilirsiniz. Uyku kalitesi izleme özelliği ile birlikte gelen saat, uyku düzeninizi anlamayı ve uyku kalitesini iyileştirmeyi kolaylaştırıyor. Bu sayede uykunun REM safhası, hatta gündüz uykuları dahil hafif ve derin uyku aşamalarında ne kadar zaman geçirdiğiniz hakkında daha fazla bilgi edinebiliyorsunuz.
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Araştırmalar, kısa süreli ve doğru yönetilen stresin, özellikle okul ve iş hayatında bilişsel performansı artırıcı etki yapabildiğini gösteriyor. Uzmanlar stresin doğru yönetilmesi ile bireyin daha sağlıklı ve başarılı bir hayat geçirebileceği görüşünde.
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Ve evet, bu saat stres seviyenizi dahi ölçüyor. Amazfit GT 2 serisinin her iki modeli de stres seviyenizi dengelemenize yardımcı olan stres izleme özelliğini kullanıyor.
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Amazfit GTR 2, egzersize başladığınızda kolayca etkinleştirebileceğiniz 90 popüler spor modu içeriyor. Egzersizleriniz sırasında mesafeyi, hızı, kalp atış hızı değişikliklerini, yakılan kaloriyi ve diğer egzersiz verilerini kaydedebiliyorsunuz.
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Bu saat ile gelen mesajları görebiliyor, mesajlara dönebiliyor, aramalara yanıt verebilirken çağrıları reddedebiliyorsunuz. Dahili mikrofona ve hoparlöre sahip olan bu saat üzerinden telefon görüşmelerini kolayca yapabilmek mümkün.
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Telefonunuz yanınızda olmasa da önemli değil. Amazfit GTR 2, telefonunuz olmadan müzik dinleyebilmeniz için yaklaşık 3 GB yerel müzik depolama alanına sahip.
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Gelelim batarya ömrüne... Ürünün en beğendiğim yanlarından biri diyebilirim. Zira GTR 2 tipik kullanımda 14 gün, temel kullanımla 38 gün dayanırken şarj derdini ortadan kaldırıyor.
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Zepp uygulamasından da bahsedelim. Amazfit akıllı saatlerinden akıllı telefonlarla entegrasyon sağlayabilmek için artık Zepp uygulaması tercih ediliyor ve hayli kullanışlı. Kullanım alanı olarak çeşitli spor dalları için de geliştirilmiş olduğunu söyleyebileceğimiz Zepp uygulaması ile akıllı cihaz yönetiminin yanı sıra sağlık ve egzersiz verilerini görüntüleme ve analizlerini içeriyor.
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Amazfit Türkiye operasyonunun başında bulunan Murat Sungur Özkan; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Zepp uygulamasına değindi ve bu uygulamanın sağlık sektörü için önemli bir adım olduğunu, Zepp ve Amazfit’in profesyonel donanım ve sağlık yönetiminin birleşimi olacağını ve Zepp’in herkes için teknoloji odaklı bir marka olacağını dile getirdi.
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Amazfit GTR 2 üzerinde yer alan sensörler
PPG kalp atış hızı sensörü 6 eksenli ivmeölçer 3 eksenli jeomanyetik sensör Barometre E-pusula Ortam ışığı sensörü