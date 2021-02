Amazfit GTR 2 incelemesi

Amazfit GTR 2, kadran bakımından da çeşitli. 40'tan fazla saat görüntüsü olmasından dolayı her gün farklı bir saat kullanıyormuşçasına bir deneyimden söz ediyoruz. Diğer yandan her zaman açık ekran özelliği de önemli bir nokta. Siz saati o an kullanmıyor olsanız da her zaman ekran açık konumda ve batarya ömrü de oldukça az kullanılıyor. Bu da saati analog saat görüntüsüne yaklaştırıyor.