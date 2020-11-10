Almanya'dan müjde geldi! Türk profesörün aşısı %90 etkili

Buna göre, aralık ayının ortalarında toplumun belirli bir kesimi hastalığı geçirmiş olacak. Toplumsal bağışıklık ideal olan yüzde 60’lara değil ama yüzde 40’lara ulaşmış olacak. Aralığın ikinci yarısında, COVID-19 geçiren sayısındaki artış nedeniyle bağışıklığa bağlı olarak salgın hız kesecek.