Celal ÖZCAN / BERLİN - Nuray BABACAN / ANKARA - Fotoğraf: AA - Reuters - AP - Abaca
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 07:00 |
Almanya'dan müjde geldi! Türk profesörün aşısı %90 etkili
Almanya’da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu BioNTech ve ilaç devi Pfizer’in geliştirdiği aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu ve şimdiye kadar bir yan etki göstermediği açıklandı. Prof. Dr. Şahin, “Bu COVID-19’un aşıyla önlenebileceğinin ilk kanıtı” dedi.
Tüm dünyayı krize sürükleyen koronavirüse karşı ilk klinik test sonuçları büyük heyecan yarattı.
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Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu Almanya’nın Mainz kentindeki BioNTech şirketinin Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşının, koronavirüsü önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğu açıklandı.
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Prof. Dr. Uğur Şahin, “COVID-19’un aşıyla önlenebileceğine dair ilk kanıt bu” dedi ve önümüzdeki haftalarda Amerika’da ilaç ruhsatı veren Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) resmen başvuracaklarını açıkladı.
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Uzmanlar koronavirüsün hızlı yayılması sonucu ruhsatın çabuk çıkacağı görüşünde. Ayrıca yüzde 90 etkili olması çok yüksek bir oran olarak değerlendiriliyor.
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YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ
BioNTech’ten dün yapılan açıklamada aşı yapılan gönüllülerde şimdiye kadar herhangi bir yan etki görülmediği de vurgulandı.
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BionTech öncülüğünde geliştirilen aşı koronavirüse karşı ilk gen aşısı adayı olacak.
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BioNTech’in mRNA aşısı 3’üncü faz deneyleri Türkiye dahil 6 ülkeden 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapıldı.
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Bir gruba iki doz deneysel aşıdan verilirken, diğer gruba plasebo, yani tuzlu su verildi.
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‘BU BİR ZAFER’
Prof. Dr. Uğur Şahin aşı denemelerinde aldıkları ara sonucu bir “zafer” olarak niteledi ve şöyle dedi:
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“İkinci dalganın ortasında, normal yaşama dönmek için bu çok önemli bir kilometre taşı. Biz verileri toplamaya devam edeceğiz.”
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‘İNSANLIK İÇİN HARİKA BİR GÜN’
Hâlâ devam eden çalışmalar ve etki düzeyi araştırması sürmesine rağmen aşının işe yaradığının ortaya konulduğunu belirten Pfizer CEO’su Albert Bourla, “Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün” dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump da dün “Aşı yakında geliyor. Yüzde 90 etkili. Büyük haber” diye tweet attı.
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‘VİRÜS OCAKTA HIZ KESECEK’
◊ Koronavirüse karşı Ankara’da yapılan önlem toplantılarında daha çok enfeksiyon uzmanlarının ortaya attığı bir teori tartışılıyor.
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Buna göre, aralık ayının ortalarında toplumun belirli bir kesimi hastalığı geçirmiş olacak. Toplumsal bağışıklık ideal olan yüzde 60’lara değil ama yüzde 40’lara ulaşmış olacak. Aralığın ikinci yarısında, COVID-19 geçiren sayısındaki artış nedeniyle bağışıklığa bağlı olarak salgın hız kesecek.
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Uzmanlar, şu an bir kişinin üç kişiye bulaştırdığı hesabı yapıldığında, bu kişilerden en az ikisinin savunma hücresi geliştirmiş olması gerektiğini belirtiyor.
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Aralık sonunda salgının katlama hızı yavaşlayacak, ocakta da bulaş halkası kesilecek.
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Ayrıca ocak ayında aşılar yapılmaya başlayacak. Bu da salgının hızını yavaşlatmak açısından önemli bir işlev görecek. (◊ Nuray BABACAN / ANKARA)
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MEYDANLARDA YENİ DÖNEM: HES KODU OLMAYAN GİREMİYOR
◊ İstanbul'da vaka artışı nedeniyle HES kodunu yaygınlaştırma kararı alınmıştı.
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Pilot uygulama Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi’nde yapıldı. HES kodu olmayanlar cadde ve meydanlara giremedi.
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Uygulama diğer ilçelerde de hayata geçecek. (◊ İSTİHBARAT SERVİSİ)