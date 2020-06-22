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Hürriyet
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BBC Türkçe - hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 16:10,

Son dakika haberler: Almanya'da koronavirüs paniği

Almanya'da sıcak gelişme. Ülkede salgın korkusu yaşanıyor

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Almanya'da tüm dünyayla birlikte koronavirüs mücadelesi sürerken yaşanan bir olay yürekleri ağza getirdi.

2700 KİŞİLİK BİNA KARANTİNAYA ALINDI
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700 KİŞİLİK BİNA KARANTİNAYA ALINDI!

Almanya'nın Göttingen şehrinde çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı 700 kişilik bir bina Covid-19 yüzünden karantinaya alındı.

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Binada yaşayan çok sayıda kişi karantina uygulamasını protesto ederek güvenlik kuvvetlerine tepki gösterdi.

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Yaklaşık 200 kişilik bir grup, binadan çıkmak için geçtiğimiz gün polisle çatışınca, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

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Binanın bulunduğu bölgede çok sayıda polis nöbet halinde bulunurken çevrede eksik olmayan polis araçları da dikkat çekiyor.

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700 kişinin yaşadığı binanın çevresinde, acil durumlarda müdahale edebilmek için, polis güçleri dışında sürekli olarak ambulanslar da bekletiliyor.

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Perşembe günü binada yaşayan iki kişide koronavirüs tespit edilince bina karantinaya alınmıştı. Cuma günü ise virüsün 120 kişiye bulaştığı görüldü.

8BİNA SAKİNLERİ POLİSLE ÇATIŞTI
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BİNA SAKİNLERİ POLİSLE ÇATIŞTI

Cumartesi günü binadan çıkmak için yaklaşık 200 kişilik bir grup polisle çatışırken havaifişek, şişe ve metal sopalar kullandı. Çatışmalarda bazı polislerin yaralandığı belirtiliyor.

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Binadan çıkış bazı şartlara bağlı: Test sonucu negatif çıkan bina sakinleri birkaç gün sonra yeniden test yaptırmak zorunda kalacak.

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Yapılan ikinci test de negatif çıkarsa binada yaşayanlar şartlı olarak dışarı çıkabiliyor. Negatif teste rağmen bina dışına maske takmadan çıkmak yasak olacak.

11BİNADA ÇOĞUNLUKLA GÖÇMENLER YAŞIYOR
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BİNADA ÇOĞUNLUKLA GÖÇMENLER YAŞIYOR

Binada yaşayan göçmenlerin çoğunluğunun Romanya kökenli olduğu bildiriliyor.

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Yetkililer karantina koşullarıyla ilgili olarak bina sakinleriyle iletişim problemi yaşadıklarını açıkladı.

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Alman basınına göre Almanca-Romence tercümanlar getirilerek karantina sırasında ihtiyacı olanlara bilgiler Romence olarak verildi.

14POLİSLER YEMEK GETİRİYOR
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POLİSLER YEMEK GETİRİYOR

Binada mahsur kalanların yardımına koşan Alman yetkililer, ortaya çıkan yiyecek ve içecek ihtiyacını polislerin yardımıyla sağlıyor.

15MEZBAHADA DA COVİD-19 YAYILDI
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MEZBAHADA DA COVİD-19 YAYILDI

Almanya'da son günlerde vaka sayıları yeniden artışa geçti. Bir mezbahada da çok sayıda Covid-19'lu çalışan tespit edildi.

16MEZBAHA ÇALIŞANLARINA DA KARANTİNA
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MEZBAHA ÇALIŞANLARINA DA KARANTİNA

Ülkenin kuzey batısındaki Tonnies et işleme merkezinde vaka sayısı 1331'e yükseldi. Gutersloh bölgesindeki yetkililer, çalışanlar ve aileleriyle birlikte 6 bin 500 kişinin karantinaya alındığını söyledi.

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Kuzey Ren Westfalya eyaletinin başbakanı Armin Laschet, "çok büyük bir pandemi riski" konusunda uyarıda bulunurken Tonnies şirketindeki salgının kısıtlamalar ve önlemlerle önlenebileceğini söyledi.

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Mezbahada da çok sayıda yabancı çalışıyor. Bu sebeple çalışanları önlemler konusunda uyarmak için Lehçe, Romence ve Bulgarca çevirmenler getirildi.

19ALMANYANIN R SAYISI 2.88E YÜKSELDİ
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ALMANYA'NIN R SAYISI 2.88'E YÜKSELDİ

Almanya'nın R sayısı 2.88'e yükseldi. Virüsün yayılmasının durması için R sayısının 1'in altında olmadı gerekiyor. Robert Koch Enstitüsü'ne göre bu veriler son 4 güne ait. Bir haftalık ortalama ise 2.03.

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Almanya, Avrupa'da benzer ölçekteki ülkelere göre koronavirüsle mücadelede daha başarılı oldu. Çok büyük sayıda test yapılan ülkede 189 bin 822 kişide virüs tespit edildi. Can kaybı ise 8 bin 882.

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