BBC Türkçe - hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 16:10,
Son dakika haberler: Almanya'da koronavirüs paniği
Almanya'da sıcak gelişme. Ülkede salgın korkusu yaşanıyor
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Almanya'da tüm dünyayla birlikte koronavirüs mücadelesi sürerken yaşanan bir olay yürekleri ağza getirdi.
2
Abone Ol
700 KİŞİLİK BİNA KARANTİNAYA ALINDI!
Almanya'nın Göttingen şehrinde çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı 700 kişilik bir bina Covid-19 yüzünden karantinaya alındı.
3
Abone Ol
Binada yaşayan çok sayıda kişi karantina uygulamasını protesto ederek güvenlik kuvvetlerine tepki gösterdi.
4
Abone Ol
Yaklaşık 200 kişilik bir grup, binadan çıkmak için geçtiğimiz gün polisle çatışınca, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
5
Abone Ol
Binanın bulunduğu bölgede çok sayıda polis nöbet halinde bulunurken çevrede eksik olmayan polis araçları da dikkat çekiyor.
6
Abone Ol
700 kişinin yaşadığı binanın çevresinde, acil durumlarda müdahale edebilmek için, polis güçleri dışında sürekli olarak ambulanslar da bekletiliyor.
7
Abone Ol
Perşembe günü binada yaşayan iki kişide koronavirüs tespit edilince bina karantinaya alınmıştı. Cuma günü ise virüsün 120 kişiye bulaştığı görüldü.
8
Abone Ol
BİNA SAKİNLERİ POLİSLE ÇATIŞTI
Cumartesi günü binadan çıkmak için yaklaşık 200 kişilik bir grup polisle çatışırken havaifişek, şişe ve metal sopalar kullandı. Çatışmalarda bazı polislerin yaralandığı belirtiliyor.
9
Abone Ol
Binadan çıkış bazı şartlara bağlı: Test sonucu negatif çıkan bina sakinleri birkaç gün sonra yeniden test yaptırmak zorunda kalacak.
10
Abone Ol
Yapılan ikinci test de negatif çıkarsa binada yaşayanlar şartlı olarak dışarı çıkabiliyor. Negatif teste rağmen bina dışına maske takmadan çıkmak yasak olacak.
11
Abone Ol
BİNADA ÇOĞUNLUKLA GÖÇMENLER YAŞIYOR
Binada yaşayan göçmenlerin çoğunluğunun Romanya kökenli olduğu bildiriliyor.
12
Abone Ol
Yetkililer karantina koşullarıyla ilgili olarak bina sakinleriyle iletişim problemi yaşadıklarını açıkladı.
13
Abone Ol
Alman basınına göre Almanca-Romence tercümanlar getirilerek karantina sırasında ihtiyacı olanlara bilgiler Romence olarak verildi.
14
Abone Ol
POLİSLER YEMEK GETİRİYOR
Binada mahsur kalanların yardımına koşan Alman yetkililer, ortaya çıkan yiyecek ve içecek ihtiyacını polislerin yardımıyla sağlıyor.
15
Abone Ol
MEZBAHADA DA COVİD-19 YAYILDI
Almanya'da son günlerde vaka sayıları yeniden artışa geçti. Bir mezbahada da çok sayıda Covid-19'lu çalışan tespit edildi.
16
Abone Ol
MEZBAHA ÇALIŞANLARINA DA KARANTİNA
Ülkenin kuzey batısındaki Tonnies et işleme merkezinde vaka sayısı 1331'e yükseldi. Gutersloh bölgesindeki yetkililer, çalışanlar ve aileleriyle birlikte 6 bin 500 kişinin karantinaya alındığını söyledi.
17
Abone Ol
Kuzey Ren Westfalya eyaletinin başbakanı Armin Laschet, "çok büyük bir pandemi riski" konusunda uyarıda bulunurken Tonnies şirketindeki salgının kısıtlamalar ve önlemlerle önlenebileceğini söyledi.
18
Abone Ol
Mezbahada da çok sayıda yabancı çalışıyor. Bu sebeple çalışanları önlemler konusunda uyarmak için Lehçe, Romence ve Bulgarca çevirmenler getirildi.
19
Abone Ol
ALMANYA'NIN R SAYISI 2.88'E YÜKSELDİ
Almanya'nın R sayısı 2.88'e yükseldi. Virüsün yayılmasının durması için R sayısının 1'in altında olmadı gerekiyor. Robert Koch Enstitüsü'ne göre bu veriler son 4 güne ait. Bir haftalık ortalama ise 2.03.
20
Abone Ol
Almanya, Avrupa'da benzer ölçekteki ülkelere göre koronavirüsle mücadelede daha başarılı oldu. Çok büyük sayıda test yapılan ülkede 189 bin 822 kişide virüs tespit edildi. Can kaybı ise 8 bin 882.