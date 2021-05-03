ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/1 sonuçlarında son durum

ALES temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı erişime açıldı. 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünün erişime açıldığı bildirildi. Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek. Şimdi ise sonuçlar gündemde. İşte, ALES sonuç tarihi...