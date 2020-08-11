ALES sınavı ne zaman? İşte 2020 ALES takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020 ALES) girecek olan adaylar, ağustos ayı ile birlikte sınav tarihi sorgulamalarına hız verdi. Bir yandan sınava hazırlanan adaylar bir yandan da ÖSYM 2020 takviminde yer alan sınav tarihini sorguluyor. Peki, ALES sınavı ne zaman?
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Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, kariyerleri açısında daha yüksek bir konuma gelebilmeleri için yüksek lisansa kabulde gerekli olan ALES'e girmek istiyorlar. 2020'de ALES sınavının yapılacağı tarihler binlerce üniversite mezunu tarafından araştırılıyor. İşte, 2020 ALES takvimi...
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2020 ALES TAKVİMİ
ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre, ALES-1 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
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2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
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ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.