ALES sınav yerleri ne zaman açıklanır? ALES 2020 sınav giriş belgesi alma ekranı
ALES sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen ALES, 16 Ağustos tarihinde yapılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı adayları, giriş belgelerini yayımlanır yayımlanmaz ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecekler. Peki ALES sınav yerleri ne zaman açıklanır?
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ALES 2020 yılında 16 Ağustos tarihinde yapılacak. Sınava girecek olan adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. ÖSYM tarafından yayımlanan bilgiye göre sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere giriş belgeleri edinilebilecek.
ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR? ALES sınav yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren erişime açılıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
2020-ALES 1 16 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 7 Eylül’de erişime açılacak.